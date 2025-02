Wiemy, kiedy pojawią się nowi bohaterowie w Marvel Rivals. Nadciągają „znaczące zmiany w balansie rozgrywki”

Rangi zostaną zresetowane wraz z rozpoczęciem drugiej połowy Sezonu 1, czyli 21 lutego 2025 roku. Na podstawie Twojej pozycji na koniec pierwszej połowy sezonu przygotuj się na spadek o cztery dywizje. Na przykład, jeśli zakończyłeś pierwszą połowę Sezonu 1 na poziomie Diament I, rozpoczniesz drugą połowę na Platyna II.

W drugiej połowie sezonu wprowadzimy nowe nagrody w postaci kostiumów dla graczy z rangą Złoto, a także zupełnie nowe Herby Honoru. Będą one przyznawane graczom na poziomach Grandmaster, Celestial, Eternity oraz One Above All (Top 500), a każdy z nich otrzyma unikalny design, który wyróżni Twoje umiejętności!

Dodatkowo chcemy zapewnić, że nagrody sezonowe otrzymają wyłącznie gracze aktywnie biorący udział w trybie rankingowym. Od drugiej połowy Sezonu 1 gracze będą musieli rozegrać co najmniej 10 meczów w trybie rywalizacyjnym i spełnić określone warunki, aby odebrać swoje nagrody. – czytamy na oficjalnej stronie gry.