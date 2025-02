Po fali krytyki twórcy Marvel Rivals rezygnują z kontrowersyjnych zmian

Jak informowaliśmy kilka godzin temu, wkrótce do listy grywalnych postaci w Marvel Rivals dołączą kolejni bohaterowie. Pojawiły się również wieści związane z resetowaniem rang, co nie przypadło do gustu graczom. Twórcy postanowili jednak wysłuchać opinii fanów i wycofać się z kontrowersyjnej decyzji.