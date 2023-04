Marvel oskarżony o odebranie reżyserom kontroli. „Marvel reżyseruje swoje filmy”

Podobnie ma się sprawa z wieloma innymi twórcami, z którymi Marvel współpracował w ostatnich latach. Chloe Zhao (Eternals), Ryan Coogler (Czarna Pantera) i Taika Waititi (Thor: Ragnarok) również nie mieli doświadczenia z efektami wizualnymi. I chociaż Coogler oraz Waititi zostali docenieni przez studio, otrzymując możliwość stanięcia za kamerą kontynuacji, to Lee przyznał, na podstawie rozmów z jednym z czołowych reżyserów Marvela, studio zapewnia sobie większość kontroli nad projektem. Alonso miała poinformować anonimowego twórcę, że studio może zatrudnić reżysera, ale „nie reżyserują oni filmów, Marvel je reżyseruje”.

Mniej więcej w czasie zwolnienia Victorii Alonso rozmawiałem z niezwykle znanym reżyserem, który pracował przy filmie Marvela, a on opowiedział o kilku uwagach, które Victoria powiedziała mu o innym filmowcu, który wyreżyserował jeden z największych produkcji, jakie Marvel kiedykolwiek stworzył. A [Alonso] mówiła o tym facecie i powiedziała: „Oni nie reżyserują filmów. My reżyserujemy filmy”. Oznacza to, że filmowcy „nie mają kreatywnej kontroli nad wyglądem filmów, które robi Marvel”.