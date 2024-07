Prezes Marvela potwierdza, że ten film nie otrzyma kontynuacji. Studio przyznaje się do porażki?

Marvel Studios stosuje już nową politykę, w której na pierwszym miejscu stawiają jakość swoich produkcji, a nie ilość wypuszczanych do kin film oraz seriali na platformie Disney+. Kevin Feige i reszta dyrektorów nie chce robić kolejnych kontynuacji swoich filmów na siłę, jak miało to miejsce przy Ant-Man i Osa: Kwantomania, czy Marvels, które były jednymi z największych finansowych porażek ubiegłego roku. Z tego też powodu niektóre produkcje wchodzące w czwartą i piątą fazę MCU nie będą mogły liczyć na kolejne części, chociaż wcześniej studio miało je w planach. Jednym z nich jest Eternals, które przynajmniej w najbliższych latach nie doczeka się drugiej części.

Eternals 2 nie jest w obecnych planach Marvela

Eternals nie miał łatwego startu, jako że produkcja debiutowała w okresie pandemii w 2021 roku. Film nie zarobił więc dużych pieniędzy i na całym świecie zgarnął jedynie 402 mln dolarów, co jest piątym najgorszym wynikiem dla całego MCU. Dodatkowo film nie spodobał się krytykom i jedynie trzecia część Ant-Mana jest gorzej oceniana na Rotten Tomatoes. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, że Marvel nie ma żadnego powodu, aby kontynuować historię drużyny Eternals.