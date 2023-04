Chris Evans wróci do uniwersum Marvela? Aktor daje nadzieję fanom

Chris Evans ujawnił, że w tej chwili nie planuje ponownie wcielać się w Steve’a Rogersa. Aktor wskazał jednak, że jest więcej historii o tym bohaterze do opowiedzenia, więc nie wyklucza, że jego wersja Rogersa pojawi się jeszcze raz w MCU.

To trudne, bo bardzo kocham tę rolę. On wiele dla mnie znaczy i naprawdę tak jest. Myślę, że jest więcej historii Steve’a Rogersa. Ale jednocześnie jest dla mnie bardzo, bardzo cenny. Jest jak mała błyszcząca rzecz, którą bardzo kocham i po prostu nie chcę w żaden sposób jej zepsuć. Byłem częścią czegoś, co było tak wyjątkowe w tym czasie i w pewnym sensie to naprawdę dobrze się sprawdziło. Chociaż jestem związany z tą rolą i uwielbiam uczestniczyć w opowiadaniu tych historii, a także pracować z tymi ludźmi, to w tej chwili nie czuję się dobrze z ewentualnym powrotem.