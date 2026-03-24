Marvel nie porzuci swojego najnowszego hitu. Fani otrzymają kontynuację historii, pomimo niskiej oglądalności

Radosław Krajewski
2026/03/24 10:10
Marvel nie porzuci swojego najnowszego hitu. Studio ogłosiło, że serial Wonder Man doczeka się drugiego sezonu, a wraz z nim powrócą kluczowi twórcy oraz obsada, która odpowiada za sukces pierwszej odsłony.

Wonder Man – Marvel zamówił drugi sezon

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy Yahyę Abdul-Mateena II w roli Simona Williamsa oraz Bena Kingsleya, który wciela się w Trevora Slattery’ego. To właśnie ich ekranowa relacja była jednym z fundamentów pierwszego sezonu, który wyraźnie odróżniał się od klasycznych produkcji Marvela.

Za kontynuację odpowiadać będą także współtwórcy serialu. Destin Daniel Cretton ponownie zajmie się reżyserią oraz produkcją wykonawczą, natomiast Andrew Guest wróci jako showrunner i producent wykonawczy. Oznacza to zachowanie spójnej wizji projektu, który już na starcie wyróżniał się na tle innych tytułów z uniwersum.

Wonder Man od początku stawiał na bardziej kameralną historię, skupioną na losach aktora próbującego odnaleźć się w Hollywood. Simon Williams, obdarzony nadnaturalnymi zdolnościami, stara się ukrywać swoją prawdziwą naturę, jednocześnie walcząc o rolę życia w filmowej produkcji o superbohaterze noszącym jego pseudonim. W tej nietypowej drodze towarzyszy mu Slattery, aktor o niejednoznacznych intencjach.

Pierwszy sezon miał otwarte zakończenie, co daje twórcom spore pole do popisu przy rozwijaniu dalszej historii. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły, jednak można spodziewać się kontynuacji bardziej przyziemnego podejścia do opowieści, które było jednym z największych atutów serialu.

Produkcja zadebiutowała na platformie Disney+ w styczniu i szybko zebrała bardzo dobre opinie zarówno od krytyków, jak i widzów. Wysokie oceny nie przełożyły się jednak na oglądalność. Według dostępnych danych Wonder Man po premierze szybko stracił widzów, a ostateczne wyniki miały być gorsze nawet od Echo. Mimo to Marvel widzi w projekcie duży potencjał i już planuje kontynuację serialu. Dodatkowo studio chce zgłosić Wonder Mana do nagród w kategorii serialu komediowego. To kolejny sygnał, że studio coraz odważniej eksperymentuje z formą i gatunkiem swoich produkcji telewizyjnych.

Warto zaznaczyć, że kontynuacje seriali aktorskich w ramach MCU wciąż należą do rzadkości. Do tej pory na drugi sezon doczekały się jedynie wybrane tytuły, takie jak Loki, czy Daredevil: Odrodzenie, co tylko podkreśla, jak istotnym projektem dla studia stał się Wonder Man.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/wonder-man-season-2-yahya-abdul-mateen-ii-ben-kingsley-1236544737/

jakubcjusz
Gramowicz
Dzisiaj 10:51
dariuszp napisał:

Ktoś to oglądał? 

Ja

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:15

Ktoś to oglądał? 




