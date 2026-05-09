Imperator Palpatine popełniał ten sam błąd przez wszystkie trylogie Gwiezdnych wojen. Fani dostrzegli zaskakujący schemat

Gdyby tylko zdołał w pełni opanować tę Moc, mógłby wygrać oba starcia.

Choć Imperator Palpatine przez lata był przedstawiany jako największy złoczyńca uniwersum Gwiezdnych wojen, a przynajmniej kinowych odsłon, trylogia sequeli pokazuje, że nawet najpotężniejszy Sith miał słaby punkt, którego nigdy nie potrafił wyeliminować. Co ciekawe, ten sam problem przewija się przez wszystkie trzy kinowe trylogie. Gwiezdne wojny – Imperatora Palpatine’a zgubiła moc błyskawic Powrót Palpatine’a w Gwiezdnych wojnach: Skywalker. Odrodzenie do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów najnowszej odsłony sagi. Wielu fanów uważało, że decyzja o ponownym wykorzystaniu tej postaci była desperacką próbą ratowania historii. Mimo tego Imperator ponownie odegrał rolę głównego zagrożenia dla galaktyki, podobnie jak wcześniej w klasycznej oraz prequelowej trylogii.

Analizując wszystkie trzy serie filmów, łatwo zauważyć powtarzający się motyw związany z jedną z najbardziej rozpoznawalnych mocy Sithów, czyli błyskawicami Mocy. Palpatine był postacią najmocniej kojarzoną z tym atakiem, ale jednocześnie wielokrotnie pokazywano, że nie potrafił go w pełni kontrolować. W Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów Imperator używa błyskawic przeciwko Mace’owi Windu. To właśnie wtedy jego ciało zostaje trwale oszpecone i jako władca galaktyki, musi ukrywać swoją twarz i korzystać z lojalnych sojuszników, którzy chociażby występowali w jego imieniu w Galaktycznym Senacie. W Powrocie Jedi Moc błyskawic ponownie obraca się przeciwko niemu, co osłabia go na tyle, że Darth Vader może wrzucić go do szybu reaktora Gwiazdy Śmierci. Sytuacja powtarza się także w dziewiątej części Sagi, gdzie Rey odbija błyskawice Mocy, ostatecznie doprowadzając do zniszczenia Sitha.

GramTV przedstawia:

To prowadzi do ciekawego wniosku. Palpatine, mimo ogromnej wiedzy i potęgi, nigdy nie wyeliminował własnej największej słabości. Paradoksalnie właśnie moc, z której słynął najbardziej, regularnie przyczyniała się do jego porażek. Nie oznacza to jednak, że Imperator nie był genialnym antagonistą. Prequele wyraźnie pokazały, że jego największym atutem nie była wyłącznie siła, lecz przede wszystkim manipulacja i polityczna machinacje. Palpatine przez lata działał niczym mistrz marionetek, kontrolując zarówno Republikę, jak i konflikt między Jedi oraz Sithami. To właśnie dzięki inteligencji i zdolności planowania zdołał przejąć władzę nad galaktyką i stworzyć Imperium. Nawet jeśli ostatecznie za każdym razem przegrywał przez własną pychę oraz brak kontroli nad błyskawicami Mocy, pozostaje jednym z najbardziej ikonicznych czarnych charakterów w historii kina science fiction.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.