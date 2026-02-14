Marvel po latach wrócił do odrzuconego pomysłu. Anulowany serial stał się podstawą do najnowszych wydarzeń w MCU

Może to i lepiej, że Marvel wtedy skasował tamten serial.

Marvel Studios od dawna słynie z wieloletnich planów rozbudowy uniwersum, choć historia pokazuje, że wiele elementów MCU powstawało spontanicznie. Nawet sama Saga Nieskończoności nie była od początku tak precyzyjnie zaprojektowana, jak dziś wielu fanów uważa. Postać Thanosa pojawiła się dopiero po pierwszej fazie, a część późniejszych powiązań fabularnych Marvel rozwijał dopiero wtedy, gdy zauważył nowe możliwości. Tym ciekawiej zapowiada się przygotowywana obecnie Saga Mutantów, której korzenie sięgają zaskakująco daleko w przeszłość. MCU – odrzucony pomysł na serial powrócił do MCU w nowej formie W uniwersum MCU słowo mutant padło już oficjalnie w serialu Ms. Marvel, a kolejne produkcje coraz wyraźniej sugerują, że bohaterowie o takich zdolnościach odegrają kluczową rolę w przyszłości. Coraz większe znaczenie zdobywa także Departament znany jako Damage Control (Kontroli Szkód), który według licznych spekulacji może odegrać ważną rolę w kolejnych filmach ze Spider-Manem oraz w nadchodzącej erze mutantów. Co ciekawe, obecna pozycja tej organizacji to pośredni efekt anulowania pewnego serialu sprzed dekady.

Dziesięć lat temu Marvel znajdował się w zupełnie innym miejscu. W wyniku restrukturyzacji w 2015 roku Marvel Studios oddzielono od Marvel Entertainment, a napięcia między Kevinem Feige a Ike’em Perlmutterem doprowadziły do całkowitej reorganizacji działań firmy. Produkcje telewizyjne powstawały wtedy niezależnie od filmów i często korzystały z postaci, które nie były priorytetem dla kinowego uniwersum. Serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. odniósł sukces, ale Agent Carter stopniowo tracił widownię, a współpraca z Netflixem przyniosła popularne tytuły jak Daredevil, Jessica Jones i Luke Cage. W tym okresie Marvel Television próbował poszerzać ofertę o nowe projekty. Jednym z nich był Damage Control, planowany jako komediowy serial osadzony w świecie MCU. Za projekt odpowiadał Ben Karlin znany z programów The Daily Show i The Colbert Report. Fabuła miała skupiać się na ekipach sprzątających skutki superbohaterskich starć, odzyskujących futurystyczną technologię i radzących sobie z absurdalnymi konsekwencjami walk herosów. Stacja ABC planowała emisję w 2016 roku i zamówiła odcinek pilotażowy, lecz produkcja nigdy nie otrzymała zielonego światła i szybko została zapomniana.

Motyw Damage Control powrócił jednak kilka lat później, już w zupełnie innej formie. W filmie Spider-Man: Homecoming z 2017 roku organizacja została przedstawiona jako wspólna inicjatywa rządu USA i Stark Industries powołana po wydarzeniach z Avengers. Zamiast komediowego tonu pojawiła się bardziej realistyczna wizja instytucji zajmującej się zabezpieczaniem i magazynowaniem zaawansowanej technologii. To był dopiero początek jej rozwoju. W kolejnych latach rola Damage Control znacząco wzrosła. Początkowo po Avengers: Koniec gry ważną funkcję w świecie MCU pełniła organizacja S.W.O.R.D., lecz Spider Man: Bez drogi do domu ponownie skierował uwagę na Damage Control jako główną jednostkę monitorującą osoby o nadludzkich zdolnościach. Instytucja powróciła później w Ms. Marvel i Mecenas She-Hulk, gdzie przedstawiono ją jako policję dla superludzi, zarządzającą specjalnymi więzieniami dla osób o nadludzkich mocach. Najnowsze produkcje poszły jeszcze dalej. Serial Wonder Man ujawnił, że Damage Control nie tylko identyfikuje zagrożenia, lecz także klasyfikuje niektóre osoby jako zasoby. Ten szczegół całkowicie zmienia obraz organizacji, sugerując jej udział w operacjach wykorzystujących superludzi zamiast jedynie ich kontrolowania. To wyraźna zapowiedź większych wydarzeń w przyszłości. Po zakończeniu Sagi Multiwersum kolejnym etapem MCU będzie Saga Mutantów. Mutanci zostali już wprowadzeni do kanonu, a Departament Kontroli Szkód pojawił się w produkcjach najmocniej powiązanych z tym wątkiem. Organizacja dysponuje ogromnymi zasobami technologii i coraz wyraźniej rozwija narzędzia do monitorowania osób o nadludzkich zdolnościach, co naturalnie obejmuje także mutantów. Możliwe, że to właśnie ona będzie odpowiadać za ich rejestrację i kontrolę, motyw dobrze znany fanom historii o X-Men.

