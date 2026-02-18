Kultowy serial powróci na Disney+ w specjalnej produkcji z okazji 20-lecia debiutu. Premiera już w marcu

Miley Cyrus wraca do swoich telewizyjnych korzeni. Popularna artystka potwierdziła udział w wyjątkowym programie Hannah Montana 20th Anniversary Special, który trafi do oferty Disney+ już 24 marca. Wydarzenie ma uczcić dwudziestolecie kultowego serialu, który wyniósł Cyrus na szczyt popularności i na stałe zapisał się w historii popkultury.
Hannah Montana wraca w specjalnej, jubileuszowej produkcji na Disney+
Specjalny odcinek zostanie nagrany z udziałem publiczności w studiu, a rozmowę z gwiazdą poprowadzi Alex Cooper. W programie nie zabraknie powrotu do najbardziej pamiętnych momentów serialu, archiwalnych materiałów, wcześniej niepublikowanych nagrań oraz rekonstrukcji charakterystycznych scenografii. Disney zapowiada również muzyczne niespodzianki, które nawiążą do dziedzictwa produkcji.
Hannah Montana zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako serial telewizyjny, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie i życie wielu fanów, i zawsze będę wdzięczna za tę więź. Fakt, że po tylu latach wciąż tak wiele to dla ludzi znaczy, jest dla mnie powodem do dumy. Ten jubileusz to mój sposób na świętowanie i podziękowanie fanom, którzy są ze mną od dwudziestu lat – powiedziała Cyrus.
Serial zadebiutował w 2006 roku na antenie Disney Channel i bardzo szybko stał się globalnym fenomenem. Produkcja doczekała się czterech sezonów oraz czterech nominacji do nagrody Emmy w kategorii najlepszego programu dziecięcego. Sukces przełożył się również na ogromną popularność muzyki oraz liczne projekty poboczne.
Hannah Montana otworzyła wielu fanom drzwi do wielkich marzeń, odwagi w wyrażaniu siebie i odkrywania wszystkich swoich stron, dlatego jej dziedzictwo wciąż błyszczy w kolejnych pokoleniach. Współpraca z Miley przy tym wyjątkowym projekcie to spełnienie marzeń, a cały program ma być listem miłosnym do fanów, którzy pozostają równie oddani jak w dniu premiery serialu prawie dwadzieścia lat temu – dodał Ayo Davis, prezes Disney Branded Television.
Marka Hannah Montana wykraczała daleko poza sam serial. Bohaterowie pojawili się w licznych grach wideo, na ogromnej liczbie produktów oraz w dwóch filmach, w tym w widowisku koncertowym i pełnometrażowej produkcji kinowej. Ścieżka dźwiękowa serii osiągnęła imponujące wyniki, zdobywając czternaście platynowych i osiemnaście złotych wyróżnień, co potwierdziło ogromny wpływ projektu na muzykę pop i młodą publiczność na całym świecie.
