Kultowy serial powróci na Disney+ w specjalnej produkcji z okazji 20-lecia debiutu. Premiera już w marcu

Miley Cyrus wraca do swoich telewizyjnych korzeni. Popularna artystka potwierdziła udział w wyjątkowym programie Hannah Montana 20th Anniversary Special, który trafi do oferty Disney+ już 24 marca. Wydarzenie ma uczcić dwudziestolecie kultowego serialu, który wyniósł Cyrus na szczyt popularności i na stałe zapisał się w historii popkultury.

Hannah Montana wraca w specjalnej, jubileuszowej produkcji na Disney+

Specjalny odcinek zostanie nagrany z udziałem publiczności w studiu, a rozmowę z gwiazdą poprowadzi Alex Cooper. W programie nie zabraknie powrotu do najbardziej pamiętnych momentów serialu, archiwalnych materiałów, wcześniej niepublikowanych nagrań oraz rekonstrukcji charakterystycznych scenografii. Disney zapowiada również muzyczne niespodzianki, które nawiążą do dziedzictwa produkcji.