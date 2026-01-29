Zaloguj się lub Zarejestruj

Najnowszy serial MCU osiąga to, co nieosiągalne było dla innych. I zbiera za to oklaski

Jakub Piwoński
2026/01/29 12:40
Da się zauważyć zmianę strategii komunikowania się z fanami.

Jak wiemy, MCU stało się w ostatnich latach ogromny i skomplikowany, zwłaszcza po wprowadzeniu multiversum i produkcji dla Disney+. Serialowe debiuty bywały różne – WandaVision i Loki zdobyły uznanie, ale She-Hulk, Tajna inwazja czy Ironheart spotkały się z krytyką. Teraz najnowsza produkcja, Wonder Man, nie tylko odwraca ten trend, ale też ustanawia nowy punkt odniesienia dla przyszłych seriali MCU. Mamy do czynienia z ważnym kamieniem milowym.

Wonder Man
Wonder Man

Wonder Man to kamień milowy w świecie MCU

Wonder Man zadebiutował 28 stycznia, a reakcje widzów były natychmiast pozytywne. Krytycy wcześniej ocenili go na około 94% na Tomatometer, a ostatecznie na 90%. Wczesne oceny publiczności pokazują, że seria utrzymuje 91% w Popcornmeter – najwyższy wynik w historii live-action MCU. Co ważne, produkcja wyprzedziła WandaVision (88%) i zrównała się z X-Men ’97 pod względem oceny fanów, co jest sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę mniej znaną postać głównego bohatera. Tak jednoznacznych głosów zadowolenia w odniesieniu do MCU nie było dawno.

Przypomnijmy, że serial skupia się na postaci hollywoodzkiego aktora Simona Williamsa (Yahya Abdul-Mateen II) i jego przemianie w Wonder Mana, stawiając na relację z powracającym Trevorem Slatterym (Ben Kingsley) zamiast efektownych widowiskowych walk. Krytycy chwalą „uroczą historię niepasującej pary” i świeże podejście do gatunku, a widzowie doceniają nieco spokojniejszą, bardziej intymną formułę niż typowe MCU. Zamieszczamy kilka cytatów z recenzji:

Świetna narracja nie jest skomplikowana. Wonder Man jest, jednym słowem, zachwycający.

Osiem odcinków trwa zaledwie około pół godziny, a poza tym unikają one widowiskowości na rzecz narracji. To radykalny pomysł, ale kto wie, może się przyjmie.

Zabawny, wzruszający i zrozumiały dla osób niebędących nerdami, serial ten oznacza zdecydowany odwrót Marvela od dotychczasowej strategii schlebiania wyłącznie zatwardziałym fanom.

GramTV przedstawia:

Choć temat kontynuacji nie jest jeszcze potwierdzony, sukces Wonder Mana pokazuje, że MCU może jeszcze zaskoczyć i wprowadzać seriale, które niekoniecznie opierają się na wielkiej akcji, a na ciekawych relacjach i humorze. Przypomnijmy, że ten rok będzie dla MCU kluczowy, w związku z premierą Avengers: Doomsday.

Źródło:https://movieweb.com/mcu-wonder-man-highest-audience-rotten-tomatoes-score/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




