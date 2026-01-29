Najnowszy serial MCU osiąga to, co nieosiągalne było dla innych. I zbiera za to oklaski

Da się zauważyć zmianę strategii komunikowania się z fanami.
Jak wiemy, MCU stało się w ostatnich latach ogromny i skomplikowany, zwłaszcza po wprowadzeniu multiversum i produkcji dla Disney+. Serialowe debiuty bywały różne – WandaVision i Loki zdobyły uznanie, ale She-Hulk, Tajna inwazja czy Ironheart spotkały się z krytyką. Teraz najnowsza produkcja, Wonder Man, nie tylko odwraca ten trend, ale też ustanawia nowy punkt odniesienia dla przyszłych seriali MCU. Mamy do czynienia z ważnym kamieniem milowym.
Wonder Man to kamień milowy w świecie MCU
Wonder Man zadebiutował 28 stycznia, a reakcje widzów były natychmiast pozytywne. Krytycy wcześniej ocenili go na około 94% na Tomatometer, a ostatecznie na 90%. Wczesne oceny publiczności pokazują, że seria utrzymuje 91% w Popcornmeter – najwyższy wynik w historii live-action MCU. Co ważne, produkcja wyprzedziła WandaVision (88%) i zrównała się z X-Men ’97 pod względem oceny fanów, co jest sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę mniej znaną postać głównego bohatera. Tak jednoznacznych głosów zadowolenia w odniesieniu do MCU nie było dawno.
Przypomnijmy, że serial skupia się na postaci hollywoodzkiego aktora Simona Williamsa (Yahya Abdul-Mateen II) i jego przemianie w Wonder Mana, stawiając na relację z powracającym Trevorem Slatterym (Ben Kingsley) zamiast efektownych widowiskowych walk. Krytycy chwalą „uroczą historię niepasującej pary” i świeże podejście do gatunku, a widzowie doceniają nieco spokojniejszą, bardziej intymną formułę niż typowe MCU. Zamieszczamy kilka cytatów z recenzji:
Świetna narracja nie jest skomplikowana. Wonder Man jest, jednym słowem, zachwycający.
Osiem odcinków trwa zaledwie około pół godziny, a poza tym unikają one widowiskowości na rzecz narracji. To radykalny pomysł, ale kto wie, może się przyjmie.
Zabawny, wzruszający i zrozumiały dla osób niebędących nerdami, serial ten oznacza zdecydowany odwrót Marvela od dotychczasowej strategii schlebiania wyłącznie zatwardziałym fanom.
Choć temat kontynuacji nie jest jeszcze potwierdzony, sukces Wonder Mana pokazuje, że MCU może jeszcze zaskoczyć i wprowadzać seriale, które niekoniecznie opierają się na wielkiej akcji, a na ciekawych relacjach i humorze. Przypomnijmy, że ten rok będzie dla MCU kluczowy, w związku z premierą Avengers: Doomsday.
