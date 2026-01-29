Najnowszy serial MCU osiąga to, co nieosiągalne było dla innych. I zbiera za to oklaski

Jak wiemy, MCU stało się w ostatnich latach ogromny i skomplikowany, zwłaszcza po wprowadzeniu multiversum i produkcji dla Disney+. Serialowe debiuty bywały różne – WandaVision i Loki zdobyły uznanie, ale She-Hulk, Tajna inwazja czy Ironheart spotkały się z krytyką. Teraz najnowsza produkcja, Wonder Man, nie tylko odwraca ten trend, ale też ustanawia nowy punkt odniesienia dla przyszłych seriali MCU. Mamy do czynienia z ważnym kamieniem milowym.

Wonder Man to kamień milowy w świecie MCU

Wonder Man zadebiutował 28 stycznia, a reakcje widzów były natychmiast pozytywne. Krytycy wcześniej ocenili go na około 94% na Tomatometer, a ostatecznie na 90%. Wczesne oceny publiczności pokazują, że seria utrzymuje 91% w Popcornmeter – najwyższy wynik w historii live-action MCU. Co ważne, produkcja wyprzedziła WandaVision (88%) i zrównała się z X-Men ’97 pod względem oceny fanów, co jest sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę mniej znaną postać głównego bohatera. Tak jednoznacznych głosów zadowolenia w odniesieniu do MCU nie było dawno.