Mark Hamill kategorycznie odrzucił rolę w tym kontrowersyjnym horrorze. Nie chciał nawet czytać scenariusza

Jakub Piwoński
2025/08/21 11:30
I nie ma tym nic dziwnego.

Mark Hamill, ikoniczny odtwórca roli Luke’a Skywalkera w Gwiezdnych wojnach, którego wkrótce zobaczymy w filmie Wielki marsz – adaptacji powieści Stephena Kinga – ujawnił, że kiedyś odrzucił jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji w swojej karierze.

Wielki marsz

Mark Hamill nie chciał zagrać w Ludzkiej Stonodze 2

Przypomnijmy, że Ludzka Stonoga zyskała złą sławę jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych i szokujących horrorów XXI wieku, budząc więcej obrzydzenia niż zachwytów wśród widzów i krytyków. W rozmowie z Entertainment Weekly aktor zdradził, że otrzymał ofertę zagrania w Ludzkiej Stonodze 2. Problem w tym, że nie miał pojęcia, czym w ogóle jest ta produkcja.

Ktoś powiedział: ‘Chcą, żebyś zagrał w Ludzkiej Stonodze, części 2. A ja zapytałem: Co to jest Ludzka Stonoga?’. Wyjaśnili mi fabułę, a ja pomyślałem: O mój Boże! Dziękuję za podsunięcie mi tych obrazów i nigdy wam tego nie wybaczę

Aktor nie miał wątpliwości, że nie chce być częścią tego projektu. Jak zareagował na nietypową propozycje?

Nie, nie wysyłajcie scenariusza. Sama fabuła – nigdy go nie zobaczę i naprawdę mi przykro, że jakiś człowiek wpadł na pomysł zszycia ludzi ustami z odbytem. Żegnajcie i nigdy więcej nie wchodźcie do mojego życia.

Choć Hamill odrzucił udział w Ludzkiej Stonodze 2, w swojej karierze nie stronił od horrorów. Pojawił się m.in. w serialu Creepshow z 2019, filmie Wioska przeklętych 1995 oraz użyczył głosu laleczce Chucky w reboocie z 2019 roku. Aktor zagrał także swym głosem w serialu Sandman. Warto przytoczyć jako ciekawostkę, że cała trylogia Ludzkiej Stonogi zarobiła na świecie nieco ponad 513 tys. dolarów, czyli mniej niż Hamill otrzymał za występ w pierwszych Gwiezdnych wojnach.

Źródło:https://www.joblo.com/mark-hamill-turned-down-the-human-centipede-2/

Tagi:

Popkultura
aktor
Mark Hamill
rola w filmie
Wielki marsz
Ludzka stonoga
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:37

Pomijając że jego kariera nie jest dziś w najlepszym momencie, słusznie zrobił. Granie w takich filmach jest groźne nawet nie ze względu na osobiste odczucia, ale potem moga cię kojarzyć z takiej roli już do końca życia. Kasa kasą, ale niektórzy powinni dwa razy się zastanowić czy jakaś rola bardziej im nie zaszkodzi niż pomoże...




