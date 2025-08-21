Mark Hamill kategorycznie odrzucił rolę w tym kontrowersyjnym horrorze. Nie chciał nawet czytać scenariusza

I nie ma tym nic dziwnego.

Mark Hamill, ikoniczny odtwórca roli Luke’a Skywalkera w Gwiezdnych wojnach, którego wkrótce zobaczymy w filmie Wielki marsz – adaptacji powieści Stephena Kinga – ujawnił, że kiedyś odrzucił jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji w swojej karierze.

Mark Hamill nie chciał zagrać w Ludzkiej Stonodze 2

Przypomnijmy, że Ludzka Stonoga zyskała złą sławę jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych i szokujących horrorów XXI wieku, budząc więcej obrzydzenia niż zachwytów wśród widzów i krytyków. W rozmowie z Entertainment Weekly aktor zdradził, że otrzymał ofertę zagrania w Ludzkiej Stonodze 2. Problem w tym, że nie miał pojęcia, czym w ogóle jest ta produkcja.