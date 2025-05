Igrzyska śmierci w wersji Stephena Kinga. Pierwszy zwiastun filmu Wielki marsz

Fabuła osadzona jest w dystopijnej wersji Ameryki, gdzie najpopularniejszą rozrywką społeczeństwa jest brutalny marsz. W „zawodach” bierze udział 50 nastoletnich chłopców, którzy muszą nieprzerwanie iść z prędkością co najmniej trzech mil na godzinę. Kto zwolni lub się zatrzyma, zostaje wyeliminowany. Tylko jeden z uczestników dojdzie do końca, a nagrodą jest spełnienie dowolnego życzenia.

Reżyserem filmu jest Francis Lawrence, znany m.in. z hitowej serii Igrzyska śmierci, który pracuje również nad prequelem Sunrise on the Reaping. Scenariusz napisał JT Mollner (Strange Darling), a za produkcję odpowiada studio about:blank, współtworzone przez Lawrence’a i jego partnera biznesowego Camerona MacConomy’ego, we współpracy z Royem Lee i Stevenem Schneiderem.