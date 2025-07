Sandman - recenzja 2. sezonu. Długi pocałunek na dobranoc

To raczej niezobowiązująca impresja niż klasyczna recenzja. Forma została dostosowana do treści, bo trudno rozkładać na czynniki pierwsze coś tak ulotnego jak Sandman. To serial, który bardziej się czuje, niż analizuje. I który – paradoksalnie – właśnie dlatego potrafi zostawić widza w stanie… sennego znużenia.

Gdybym obejrzał takiego Sandmana jako dzieciak, pewnie byłbym zachwycony. Już wtedy chłonąłem mitologie – zwłaszcza tę grecką, redakcji Jana Parandowskiego – i z miejsca zakochałbym się w koncepcji personifikowanego Snu, który wchodzi w relacje z bóstwami, demonami i fantazmatami całej kulturowej wyobraźni. Z wypiekami na twarzy śledziłbym każdy epizod, próbując rozgryźć ukryte symbole i mitologiczne odniesienia. Błagałbym rodziców, by pozwolili mi to oglądać mimo ograniczeń wiekowych, bo czułbym, że to coś więcej niż zwykły serial – to brama do świata, który już wtedy intuicyjnie przeczuwałem.

Ale potem dorosłem. I kiedy po raz pierwszy sięgnąłem po komiks Neila Gaimana, poczułem dziwną mieszankę fascynacji i rozczarowania. To, co kiedyś żyło tylko w mojej głowie, nagle zostało przelane na papier – ubrane w konkrety, nazwy, dialogi. I cóż… albo się tę konwencję kupuje, albo nie. Ja kupiłem ją tylko częściowo. Gaiman z polotem łączy wątki mitologiczne, alegoryczne i kulturowe, nadając bóstwom osobowości i problemy emocjonalne. Ale mnie ta dosłowność, to wciskanie snu w formę, nie przekonywało. Z Amerykańskimi bogami, od których się odbiłem, miałem podobnie.

Władca snów i królestwo dłużyzn