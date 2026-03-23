Mario Kart Tour grą 18+. Wąsaty hydraulik się doigrał

Kwestia ocen gier i ich zawartości od jakiegoś czasu znowu jest elementem wzmożonych dyskusji. Nie bez przyczyny – wszak jesteśmy świadkami dużych zmian na tym polu.
Zmian, które w teorii mogą czasami prowadzić do zaskakujących efektów. Jak np. oznaczenie gry z Mario w roli głównej jako produkcji 18+.
Mario Kart Tour grą jedynie dla dorosłych
Do takiej sytuacji doszło w Brazylii. Tam dopiero co wdrożono Estatuto da Criança e do Adolescente, czyli ustawę, której zadaniem jest ochrona nieletnich funkcjonujących w Internecie. Ochrona ta egzekwowana jest za pomocą naprawdę rygorystycznych przepisów i to rygorystycznych na tyle, że Rockstar zdecydował się zaprzestać bezpośrednią sprzedaż swoich tytułów na tamtejszym rynku. Zacznijmy od konieczności wdrażanie metody weryfikacji wieku, który to obowiązek nałożono na platformy cyfrowej sprzedaży. Ponadto zakazano gromadzenia i profilowania danych związanych z dziećmi, a także zwiększono możliwości mechanizmów rodzicielskiej kontroli.
A to nie koniec, bo modyfikacji ulegają też klasyfikacje wiekowe poszczególnych pozycji. Pozycji z pozoru niegroźnych, ale zawierających np. elementy lootboxów czy też innych niebezpiecznych form mikrotransakcji. Efekty widać właśnie w Brazylii, gdzie ocenianiem gier zajmuje się ClassInd. Okazuje się, że na tamtejszym rynku Mario Kart Tour, które w Europie posiada kategorię PEGI “od lat 3”, w Kraju Kawy otrzymało notę 18+. Powód? Mobilne Mario Kart, które wydano w 2019 roku na sprzęty z systemami Android i iOS, wymaga kupowania postaci za wewnętrzną walutę oraz oferuje losowe nagrody za wyścigi. W przeszłości tytuł posiadał też zaimplementowaną mechanikę gacha, ale tę usunięto w 2022 roku.
Niewykluczone, że to dopiero początek. Mamy przecież produkcje pokroju Animal Crossing, Pokémon Pokopia czy też Clash of Clans, gdzie dłuższa nieobecność spotyka się ze swojego rodzaju “karą”. To sprawiło, że PEGI podwyższyło klasyfikację wiekową wydanej niedawno Pokopii z 3+ na 7+. Dodatkowo, jak zapowiedziano, ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier ma dokonać znaczących zmian w wytycznych, za pomocą których produkcje będą otrzymywać oceny. Niemniej tak zdecydowanych kroków nie zamierza wykonywać północnoamerykański odpowiednik PEGI, ESRB:
Oceny wiekowe i treści ESRB opierają się na zawartości gry oraz kontekście, w jakim jest ona prezentowana graczowi. Wpływ funkcji niezwiązanych z treścią na przypisanie kategorii wiekowej mógłby wprowadzać w błąd. W związku z tym ESRB nie planuje obecnie, aby czynniki wykraczające poza treść i kontekst gry wpływały na jej klasyfikację wiekową – stwierdził w rozmowie z The Game Business przedstawiciel ESRB.
