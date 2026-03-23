Mario Kart Tour grą 18+. Wąsaty hydraulik się doigrał

Kwestia ocen gier i ich zawartości od jakiegoś czasu znowu jest elementem wzmożonych dyskusji. Nie bez przyczyny – wszak jesteśmy świadkami dużych zmian na tym polu.

Zmian, które w teorii mogą czasami prowadzić do zaskakujących efektów. Jak np. oznaczenie gry z Mario w roli głównej jako produkcji 18+.

Mario Kart Tour grą jedynie dla dorosłych

Do takiej sytuacji doszło w Brazylii. Tam dopiero co wdrożono Estatuto da Criança e do Adolescente, czyli ustawę, której zadaniem jest ochrona nieletnich funkcjonujących w Internecie. Ochrona ta egzekwowana jest za pomocą naprawdę rygorystycznych przepisów i to rygorystycznych na tyle, że Rockstar zdecydował się zaprzestać bezpośrednią sprzedaż swoich tytułów na tamtejszym rynku. Zacznijmy od konieczności wdrażanie metody weryfikacji wieku, który to obowiązek nałożono na platformy cyfrowej sprzedaży. Ponadto zakazano gromadzenia i profilowania danych związanych z dziećmi, a także zwiększono możliwości mechanizmów rodzicielskiej kontroli.