PEGI z wielkimi zmianami. Gigantyczny problem dla Electronic Arts i gier z lootboxami

Nowe odsłony EA Sports FC mogą już nie być dostępne z oznaczeniem od 3 lat.

System klasyfikacji wiekowej gier wideo w Europie przejdzie wkrótce jedną z największych zmian w swojej historii. Organizacja PEGI, czyli Pan European Game Information, która odpowiada za oznaczenia wiekowe w większości krajów europejskich, przygotowała nowe kryteria oceny gier. Aktualizacja ma wejść w życie w czerwcu i obejmie między innymi mechaniki płatności, projektowanie zachęcające do częstego powrotu do gry oraz kwestie związane z komunikacją po sieci. PEGI zaostrza zasady przyznawania oznaczeń swoich gier. Najbardziej ucierpią gry-usługi Zmiany mogą mieć szczególnie duże znaczenie dla produkcji wykorzystujących mikropłatności oraz systemy losowych nagród. W praktyce oznacza to, że niektóre popularne tytuły, które dotychczas otrzymywały bardzo niską kategorię wiekową, mogą zostać sklasyfikowane znacznie wyżej. Jednym z przykładów jest seria piłkarska EA Sports FC. Dotychczas gry z tej serii otrzymywały oznaczenie PEGI 3, jednak ze względu na system kart w trybie Ultimate Team w przyszłości mogą zostać sklasyfikowane nawet jako PEGI 16.

Nowe przepisy wprowadzają cztery dodatkowe obszary oceny gier. Pierwszy z nich dotyczy płatnych elementów dostępnych w samej grze. Jeżeli produkcja zawiera systemy płatności ograniczone czasowo lub ilościowo, na przykład przepustki sezonowe, które wymuszają regularne logowanie się w celu zdobycia nagród, otrzyma co najmniej kategorię PEGI 12. W niektórych przypadkach możliwe będzie obniżenie tej klasyfikacji do PEGI 7, ale tylko wtedy, gdy gra zaoferuje funkcje pozwalające domyślnie wyłączyć możliwość wydawania pieniędzy. Jeżeli natomiast w grze pojawiają się płatne, losowe nagrody, takie jak lootboxy, systemy gacha czy pakiety kart, klasyfikacja wzrośnie do poziomu PEGI 16. Najwyższa kategoria PEGI 18 zostanie natomiast przyznana produkcjom, które wykorzystują elementy przypominające gry kasynowe lub wymagają zakupu tokenów NFT, aby w ogóle móc grać. Nie wykluczamy, że w przyszłości, jeśli system kontroli zakupów w grach zacznie faktycznie działać, możliwe będzie obniżenie klasyfikacji do PEGI 12. Na razie jednak takie rozwiązania praktycznie nie istnieją – tłumaczy organizacja. Trzecim nowym kryterium będzie projektowanie rozgrywki zachęcające do regularnego powrotu do gry. PEGI chce w ten sposób zwrócić uwagę na mechaniki takie jak codzienne zadania, serie logowań czy nagrody za utrzymanie ciągłości aktywności. W wielu przypadkach gry z takimi elementami nadal mogą otrzymać stosunkowo niską klasyfikację wiekową, ale będą oznaczone dodatkowymi opisami ostrzegającymi rodziców. Chodzi o sytuacje, w których dzieci mówią rodzicom, że muszą dziś zagrać, ponieważ chcą utrzymać serię albo wykonać codzienne zadanie.

Ostatni obszar dotyczy bezpieczeństwa komunikacji w grach sieciowych. Produkcje, które pozwalają na całkowicie nieograniczoną komunikację tekstową, głosową lub wideo bez jakiejkolwiek moderacji, mogą otrzymać oznaczenie PEGI 18. W praktyce takie gry raczej nie pojawią się na większości platform, w tym na Steamie, czy PS Store, gdyż ich brak zabezpieczeń byłby sprzeczny z regulacjami wielu krajów. Jeśli gra nie oferuje żadnej możliwości ograniczenia komunikacji tekstowej, głosowej czy wideo, otrzyma kategorię PEGI 18. Nowe zasady klasyfikacji zaczną obowiązywać w czerwcu. Pierwsze gry ocenione według nowych kryteriów powinny pojawić się na rynku pod koniec lata, prawdopodobnie w okolicach targów Gamescom. Pod względem zakresu i skali jest to prawdopodobnie największa aktualizacja w historii naszego systemu. Zmiany mają pokazać regulatorom oraz ustawodawcom, że branża gier jest w stanie samodzielnie reagować na rosnące obawy dotyczące mikropłatności, projektowania gier i bezpieczeństwa w sieci. Jednocześnie dla wielu wydawców może to oznaczać konieczność zmiany w modelu monetyzacji oraz sposobu projektowania swoich produkcji pod kątem mikrotransakcji i lootboxów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.