Ubisoft po cichu wypuścił nowe The Division na PC. To spora niespodzianka

Miesiąc temu seria Tom Clancy’s The Divison otrzymała grę mobilną. Dlaczego więc poruszamy temat po takim czasie?
Powód jest szczególny. Bo bynajmniej nie chodzi tutaj o premierę na Androidzie i iOS-ie.
Niespodziewana premiera nowego The Divison na PC
Otóż The Division Resurgence dość niespodziewanie zadebiutowało na komputerach osobistych. Niespodziewanie i mocno po cichu, bo sam Ubisoft jakoś szczególnie nie informował o zamiar poszerzenia bazy użytkowników również o PC-owów. Niewykluczone, że brak marketingu wynika z faktu, iż Resurgence wydano w formule wczesnego dostępu. – Wiemy, że to dla wielu naszych graczy oznacza ważną zmianę. Nie możemy się doczekać, kiedy usłyszymy wasze opinie! Dołączcie do nas na Discordzie lub Reddicie, aby podzielić się spostrzeżeniami na temat tej nowej wersji. Dzięki nim będziemy wiedzieli, co jeszcze możemy ulepszyć – zachęca samo Ubi.
Co istotne, nowe The Division, dostępne notabene za darmo, oferować będzie rozgrywkę międzyplatformową. Oznacza to, że nie będzie problemu, by ci, którzy grają na komórkach czy tabletach, mogli ramię w ramię rywalizować na jednym serwerze z tymi, którzy korzystają z komputerów. Rzeczony wczesny dostęp ma potrwać przez nieokreślony czas. Aczkolwiek Ubisoft zapewnia, że pełnoprawna premiera The Division Resurgence jeszcze w tym roku – konkretnie mówiąc, w sierpniu, gdy rozpocznie się też 2. sezon. Start sezonu 3. przewidziano natomiast na grudzień. Na razie jednak deweloperzy zajmują się 1. sezonem, w ramach którego mają trafić do gry m.in. nowe operacje i wyzwania.
GramTV przedstawia:
The Division Resurgence oficjalnie zapowiedziano jeszcze w 2022 roku. Niemniej premiera nastąpiła dopiero 31 marca 2026 roku. Trudno jednak powiedzieć, by opinie były szczególnie entuzjastycznie. Średnia ocen wersji na iOS-a w serwisie Metacritic to wszak tylko 74 na 100.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!