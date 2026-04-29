Ubisoft po cichu wypuścił nowe The Division na PC. To spora niespodzianka

Powód jest szczególny. Bo bynajmniej nie chodzi tutaj o premierę na Androidzie i iOS-ie.

Niespodziewana premiera nowego The Divison na PC

Otóż The Division Resurgence dość niespodziewanie zadebiutowało na komputerach osobistych. Niespodziewanie i mocno po cichu, bo sam Ubisoft jakoś szczególnie nie informował o zamiar poszerzenia bazy użytkowników również o PC-owów. Niewykluczone, że brak marketingu wynika z faktu, iż Resurgence wydano w formule wczesnego dostępu. – Wiemy, że to dla wielu naszych graczy oznacza ważną zmianę. Nie możemy się doczekać, kiedy usłyszymy wasze opinie! Dołączcie do nas na Discordzie lub Reddicie, aby podzielić się spostrzeżeniami na temat tej nowej wersji. Dzięki nim będziemy wiedzieli, co jeszcze możemy ulepszyć – zachęca samo Ubi.