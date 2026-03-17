Sprzedaż gier Rockstara ograniczona. Efekt nowego prawa

W Brazylii wprowadzono właśnie nowe prawo związane m.in. z grami komputerowymi. Prawo, które już teraz odciska swoje piętno w różnych aspektach.
Okazuje się, że jego następstwa dosięgły nawet Rockstara. Ten bowiem ograniczył dostępność swoich gier w Kraju Kawy.
Rockstar nie będzie już bezpośrednio sprzedawać swoich gier w Brazylii
Rockstar Games w swoim komunikacie ogłosiło bowiem, że brazylijscy gracze nie będą mogli dłużej nabyć gier studia poprzez Rockstar Games Store oraz Rockstar Games Launcher. De facto więc gigant z Nowego Jorku wyłączył bezpośrednią sprzedaż “u siebie”. Ale, co ciekawe, jednocześnie Grand Theft Auto, Red Dead Redemption i inne nadal będzie można kupić u zewnętrznych sprzedawców – a więc w PlayStation Store, Microsoft Store, Steam oraz Epic Games Store. Warto też wspomnieć, że ci, którzy mają już produkcje w Rockstar Games Launcher, nadal będą mogli z nich bez problemu korzystać, a nawet dokonywać wewnątrz nich zakupów.
W związku z uchwaleniem brazylijskiego Cyfrowego Statutu Dziecka i Nastolatka od 16 marca 2026 roku gry cyfrowe Rockstar Games nie są już dostępne do zakupu dla graczy z Brazylii w sklepie Rockstar Games Store oraz za pośrednictwem Rockstar Games Launcher.
Tytuły cyfrowe Rockstar Games pozostają dostępne do zakupu w innych sklepach, takich jak PlayStation Store, Microsoft Store, Steam oraz Epic Games Store.
Czy nadal będę mieć dostęp do gier, które już kupiłem?
Nadal możesz logować się i grać w tytuły Rockstar Games w Rockstar Games Launcher, które posiadałeś przed 16 marca 2026 roku.
Czy nadal będę mógł kupować karty Shark oraz sztabki złota?
Zakupy kart Shark oraz sztabek złota poprzez sklepy Rockstar Games nie zostały objęte tymi zmianami.
Estatuto da Criança e do Adolescente, czyli wspomniana przez Rockstar ustawa, weszła w życie w marcu 2026 roku. Jej zadaniem, co wynika z samej nazwy, jest ochrona nieletnich funkcjonujących w Internecie – i robi to ona poprzez nałożenie rygorystycznych przepisów. Jedną z kluczowych rzeczy jest tutaj wdrażanie metody weryfikacji wieku przez platformy cyfrowej sprzedaży. I to metody zintegrowanych z rządowymi systemami identyfikacji lub też biometrią. Do tego dochodzi zakaz gromadzenia i profilowania danych związanych z dziećmi (chyba, że rodzice wyrażą zgodę) oraz dające większe możliwości mechanizmy rodzicielskiej kontroli.
Gołym okiem widać, że ustawodawca nałożył na sprzedających sporą liczbę obowiązków. Obowiązków, które w razie ich niedopilnowania, wiązać się mają z ogromnymi karami finansowymi, sięgającymi nawet 10% rocznego obrotu danej firmy w Brazylii. W tej sytuacji Rockstar, zamiast wprowadzać zmiany w Rockstar Games Store oraz Rockstar Games Launcher, postanowił po prostu ustąpić pola. A trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że praktycznie wszystkie stworzone przez tę firmę gry są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych odbiorców.
