Sprzedaż gier Rockstara ograniczona. Efekt nowego prawa

Pełna treść komunikatu Rockstara brzmi następująco:

W związku z uchwaleniem brazylijskiego Cyfrowego Statutu Dziecka i Nastolatka od 16 marca 2026 roku gry cyfrowe Rockstar Games nie są już dostępne do zakupu dla graczy z Brazylii w sklepie Rockstar Games Store oraz za pośrednictwem Rockstar Games Launcher.

Tytuły cyfrowe Rockstar Games pozostają dostępne do zakupu w innych sklepach, takich jak PlayStation Store, Microsoft Store, Steam oraz Epic Games Store.

Czy nadal będę mieć dostęp do gier, które już kupiłem?

Nadal możesz logować się i grać w tytuły Rockstar Games w Rockstar Games Launcher, które posiadałeś przed 16 marca 2026 roku.

Czy nadal będę mógł kupować karty Shark oraz sztabki złota?

Zakupy kart Shark oraz sztabek złota poprzez sklepy Rockstar Games nie zostały objęte tymi zmianami.