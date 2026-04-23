Mobilny sklep Xboxa jednak nie umarł. Szefowa firmy przerwała ciszę

Nowe rozdanie w Xboxie trwa. Ostatnie zmiany w kierownictwie firmy wywołały również zmiany w jej funkcjonowaniu.
Pytanie, co to oznacza również pod kątem funkcjonowania firmy na rynku gier mobilnych? Na tę kwestię rzucono nowe światło
Xbox Mobile Store niespodziewanie znika. Co dalej ideą mobilnego sklepu?
Ale po kolei. Jakiś czas temu przestała działać strona Xbox Mobile Store – zamiast niej, pojawiał się błąd. Dodatkowo z serwisu X usunięty został profil sklepu. O temacie napisał Jez Corden z serwisu Windows Central i niespodziewanie odpowiedziała mu sama Asha Sharma, czyli nowa dyrektorka generalna Xboxa. Poinformowała ona o tzw. amicus curiae, czyli interwencji prawnej podmiotu trzeciego w związku z obecną sytuacją na rynku mobilnych produkcji. Jednocześnie zapewniła, iż Xbox nie powiedział ostatniego słowa, jeżeli chodzi o mobilny sklep. Chociaż w tej kwestii obyło się bez konkretów.
We wpisie, który opublikowała Sharma, wyczytamy:
Trzy tygodnie temu złożyliśmy opinię amicus curiae, ponieważ konkurencja na rynku mobilnym wciąż ma znaczenie i wierzymy, że przyszłość grania powinna być bardziej otwarta. Choć wciąż się uczę, idea mobilnego sklepu Xbox nie umarła.
Próby stworzenia Xbox Mobile Store rozpoczęto jeszcze w 2024 roku. To wtedy ówczesna prezes Xboxa, Sarah Bond, ogłosiła, iż prace nad stworzeniem sklepu z grami mobilnymi trwają i mają zostać zwieńczone niedługo. Docelowo chodzi o to, by wprowadzić na niego produkcje first-party, takie jak Candy Crush czy też Minecraft. Ostatecznie jednak sklep nigdy nie ruszył i pomimo zapewnień Sharmy trudno powiedzieć, co dalej z tą koncepcją. Wszak żadne konkretne terminy nie padają, a same zapewnienia, iż idea jest nadal żywa, niczego tak naprawdę nie wyjaśniają.
