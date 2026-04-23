Zaloguj się lub Zarejestruj

Mobilny sklep Xboxa jednak nie umarł. Szefowa firmy przerwała ciszę

Maciej Petryszyn
2026/04/23 07:00
0
0

Nowe rozdanie w Xboxie trwa. Ostatnie zmiany w kierownictwie firmy wywołały również zmiany w jej funkcjonowaniu.

Pytanie, co to oznacza również pod kątem funkcjonowania firmy na rynku gier mobilnych? Na tę kwestię rzucono nowe światło

Xbox Store
Grafika wygenerowana przez AI

Ale po kolei. Jakiś czas temu przestała działać strona Xbox Mobile Store – zamiast niej, pojawiał się błąd. Dodatkowo z serwisu X usunięty został profil sklepu. O temacie napisał Jez Corden z serwisu Windows Central i niespodziewanie odpowiedziała mu sama Asha Sharma, czyli nowa dyrektorka generalna Xboxa. Poinformowała ona o tzw. amicus curiae, czyli interwencji prawnej podmiotu trzeciego w związku z obecną sytuacją na rynku mobilnych produkcji. Jednocześnie zapewniła, iż Xbox nie powiedział ostatniego słowa, jeżeli chodzi o mobilny sklep. Chociaż w tej kwestii obyło się bez konkretów.

We wpisie, który opublikowała Sharma, wyczytamy:

Trzy tygodnie temu złożyliśmy opinię amicus curiae, ponieważ konkurencja na rynku mobilnym wciąż ma znaczenie i wierzymy, że przyszłość grania powinna być bardziej otwarta. Choć wciąż się uczę, idea mobilnego sklepu Xbox nie umarła.

GramTV przedstawia:

Próby stworzenia Xbox Mobile Store rozpoczęto jeszcze w 2024 roku. To wtedy ówczesna prezes Xboxa, Sarah Bond, ogłosiła, iż prace nad stworzeniem sklepu z grami mobilnymi trwają i mają zostać zwieńczone niedługo. Docelowo chodzi o to, by wprowadzić na niego produkcje first-party, takie jak Candy Crush czy też Minecraft. Ostatecznie jednak sklep nigdy nie ruszył i pomimo zapewnień Sharmy trudno powiedzieć, co dalej z tą koncepcją. Wszak żadne konkretne terminy nie padają, a same zapewnienia, iż idea jest nadal żywa, niczego tak naprawdę nie wyjaśniają.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-ceo-says-idea-of-a-mobile-store-is-not-dead/

Tagi:

Tech
Microsoft
gry mobilne
mobile
gry mobile
Xbox
dyrektor generalny
Jez Corden
CEO
Asha Sharma
Xbox Mobile Store
Xbox Mobile
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112