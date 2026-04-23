Mobilny sklep Xboxa jednak nie umarł. Szefowa firmy przerwała ciszę

Nowe rozdanie w Xboxie trwa. Ostatnie zmiany w kierownictwie firmy wywołały również zmiany w jej funkcjonowaniu.

Pytanie, co to oznacza również pod kątem funkcjonowania firmy na rynku gier mobilnych? Na tę kwestię rzucono nowe światło

Xbox Mobile Store niespodziewanie znika. Co dalej ideą mobilnego sklepu?

Ale po kolei. Jakiś czas temu przestała działać strona Xbox Mobile Store – zamiast niej, pojawiał się błąd. Dodatkowo z serwisu X usunięty został profil sklepu. O temacie napisał Jez Corden z serwisu Windows Central i niespodziewanie odpowiedziała mu sama Asha Sharma, czyli nowa dyrektorka generalna Xboxa. Poinformowała ona o tzw. amicus curiae, czyli interwencji prawnej podmiotu trzeciego w związku z obecną sytuacją na rynku mobilnych produkcji. Jednocześnie zapewniła, iż Xbox nie powiedział ostatniego słowa, jeżeli chodzi o mobilny sklep. Chociaż w tej kwestii obyło się bez konkretów.