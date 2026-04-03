„Marathon zostanie Grą Roku” – Ben Starr o niezwykłym talencie Jennifer English

To ona ma przeważyć o przyznaniu nagrody.

Ben Starr, aktor znany z ról w Final Fantasy XVI oraz Clair Obscur: Expedition 33, wysunął śmiałą teorię podczas panelu na Emerald City Comic Con 2026. Według niego nowa produkcja studia Bungie, Marathon, ma niemal zagwarantowany tytuł Gry Roku dzięki obecności w obsadzie Jennifer English. Marathon – czy znowu zobaczymy „Efekt Jennifer English”? Fani na Reddicie zauważyli intrygującą zależność, którą ochrzcili mianem „efektu Jennifer English”. Aktorka ta wystąpiła w trzech produkcjach, które zdominowały rankingi w ostatnich latach: Elden Ring (jako Latenna)

Baldur’s Gate 3 (jako Shadowheart)

Clair Obscur: Expedition 33 (jako Maelle)

Podczas panelu, w którym uczestniczyli również Aliona Baranova oraz Ben Starr, prowadząca Ashley Robinson zapytała o ten fenomen. Jennifer English wydawała się zaskoczona swoją rolą „szczęśliwego uroku”, ale Starr natychmiast podchwycił temat. “To oznacza, że Marathon zostanie Grą Roku.” – stwierdził aktor, nawiązując do faktu, że English użycza głosu jednej z postaci w nowym shooterze od Bungie.

GramTV przedstawia: