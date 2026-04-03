„Marathon zostanie Grą Roku” – Ben Starr o niezwykłym talencie Jennifer English

Ben Starr, aktor znany z ról w Final Fantasy XVI oraz Clair Obscur: Expedition 33, wysunął śmiałą teorię podczas panelu na Emerald City Comic Con 2026. Według niego nowa produkcja studia Bungie, Marathon, ma niemal zagwarantowany tytuł Gry Roku dzięki obecności w obsadzie Jennifer English.
Marathon – czy znowu zobaczymy „Efekt Jennifer English”?
Fani na Reddicie zauważyli intrygującą zależność, którą ochrzcili mianem „efektu Jennifer English”. Aktorka ta wystąpiła w trzech produkcjach, które zdominowały rankingi w ostatnich latach:
Elden Ring (jako Latenna)
Baldur’s Gate 3 (jako Shadowheart)
Clair Obscur: Expedition 33 (jako Maelle)
Podczas panelu, w którym uczestniczyli również Aliona Baranova oraz Ben Starr, prowadząca Ashley Robinson zapytała o ten fenomen. Jennifer English wydawała się zaskoczona swoją rolą „szczęśliwego uroku”, ale Starr natychmiast podchwycił temat. “To oznacza, że Marathon zostanie Grą Roku.” – stwierdził aktor, nawiązując do faktu, że English użycza głosu jednej z postaci w nowym shooterze od Bungie.
GramTV przedstawia:
Choć przepowiednia Starra padła w tonie żartobliwym, sytuacja na rynku gier w 2026 roku jest wyjątkowo napięta. Marathon wystartował niedawno i choć nie wywołał aż tak gigantycznego poruszenia jak Clair Obscur, zyskała bardzo oddane grono fanów. Jak jednak wszyscy wiemy, głównym kandydatem do tegorocznych nagród pozostaje GTA 6, o ile Rockstar nie zaliczy niespodziewanej wpadki.
Marathon pojawił się 5 marca na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.