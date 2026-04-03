„Marathon zostanie Grą Roku” – Ben Starr o niezwykłym talencie Jennifer English

Mikołaj Berlik
2026/04/03 16:30
To ona ma przeważyć o przyznaniu nagrody.

Ben Starr, aktor znany z ról w Final Fantasy XVI oraz Clair Obscur: Expedition 33, wysunął śmiałą teorię podczas panelu na Emerald City Comic Con 2026. Według niego nowa produkcja studia Bungie, Marathon, ma niemal zagwarantowany tytuł Gry Roku dzięki obecności w obsadzie Jennifer English.

Marathon – czy znowu zobaczymy „Efekt Jennifer English”?

Fani na Reddicie zauważyli intrygującą zależność, którą ochrzcili mianem „efektu Jennifer English”. Aktorka ta wystąpiła w trzech produkcjach, które zdominowały rankingi w ostatnich latach:

  • Elden Ring (jako Latenna)
  • Baldur’s Gate 3 (jako Shadowheart)
  • Clair Obscur: Expedition 33 (jako Maelle)

Podczas panelu, w którym uczestniczyli również Aliona Baranova oraz Ben Starr, prowadząca Ashley Robinson zapytała o ten fenomen. Jennifer English wydawała się zaskoczona swoją rolą „szczęśliwego uroku”, ale Starr natychmiast podchwycił temat. “To oznacza, że Marathon zostanie Grą Roku.” – stwierdził aktor, nawiązując do faktu, że English użycza głosu jednej z postaci w nowym shooterze od Bungie.

Choć przepowiednia Starra padła w tonie żartobliwym, sytuacja na rynku gier w 2026 roku jest wyjątkowo napięta. Marathon wystartował niedawno i choć nie wywołał aż tak gigantycznego poruszenia jak Clair Obscur, zyskała bardzo oddane grono fanów. Jak jednak wszyscy wiemy, głównym kandydatem do tegorocznych nagród pozostaje GTA 6, o ile Rockstar nie zaliczy niespodziewanej wpadki.

Marathon pojawił się 5 marca na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło: https://www.gamesradar.com/games/fps/marathon-is-gonna-be-game-of-the-year-actor-ben-starr-says-because-it-has-elden-ring-baldurs-gate-3-and-clair-obscur-expedition-33-award-magnet-jennifer-english/

MisticGohan_MODED
Gramowicz
Ostatni piątek

Żart spóźniony.

dariuszp
Gramowicz
Ostatni piątek

Taaaa... Jak bardzo ją lubię tak niestety z pustego nawet Salomon nie naleje. Czy jakoś tak.

Dla przykładu jest drugą gra w której udziela swoich talentów.

1438: Ex Voto.

W grę zagrało koło 400 osób jednocześnie na steam. Nie 400,000, nie 4000 - 400. Obecnie w grze jest 7 osób. Oceny są w okolicach 50%. To taki prawdziwy średniak. Za dzieciaka taka gra trafiła by bezpośrednio na CD jakiejś gazety o grach. 




