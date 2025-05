Marathon podzieli los Concorda? Nowa gra PlayStation ma zostać skasowana

Powiedziano mi, że nie ma już w ogóle planów na płatny marketing Marathonu. Nie wiem, czy jest to reakcja na ostatnie wydarzenia, czy może taki był plan od początku, ale to zdecydowanie nietypowy ruch w przypadku gry o takim profilu.

Jak twierdzi Moriarty, decyzja ta została podjęta w jednym z kluczowych rynków zagranicznych, co może oznaczać większe zmiany w strategii promocyjnej Sony i Bungie. Informacje te pokrywają się częściowo z doniesieniami Paula Tassi z Forbes, który zasygnalizował, że „główna kampania marketingowa” została wstrzymana.

Słyszałem, że cały plan marketingowy został wyrzucony do kosza i zaczęto go tworzyć od zera – zrezygnowano ze zwiastuna, który miał pojawić się z okazji startu przedsprzedaży, oraz z publicznej bety planowanej na miesiąc przed premierą gry. Nie słyszałem wcześniej o anulowaniu całego płatnego marketingu, ale nie byłbym zaskoczony, gdyby faktycznie do tego doszło.

Oznaki kryzysu wokół gry pojawiały się już wcześniej. Wersja Alpha wzbudziła mieszane reakcje graczy, co skłoniło Bungie do rezygnacji z klauzuli poufności (NDA). Następnie doszło do skandalu związanego z plagiatem – deweloperzy potwierdzili, że wykorzystano dzieło artystki bez zgody, co nadal odbija się echem w społeczności. Według raportów, morale zespołu Bungie pracującego nad grą znajduje się w „stanie swobodnego spadku”, a atmosfera wokół projektu określana jest jako „aktywnie wroga”. Tymczasem Marathon musi osiągnąć status jednego z pięciu najlepiej sprzedających się tytułów roku, by zostać uznanym za sukces.