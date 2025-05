Kryzys w Bungie. „Atmosfera nigdy nie była gorsza” u twórców Marathon

Marathon – niskie morale u twórców gry

Doniesienia wskazują, że nastroje pracowników się pogarszają. Co więcej, źródła sugerują, że „atmosfera nigdy nie była gorsza” we wszystkich działach firmy. Pracownicy mają mieć poważne obawy co do przyszłości studia Bungie, jeśli Marathon okaże się komercyjnym niepowodzeniem.