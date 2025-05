Kontrowersje wokół nowej gry Bungie. Twórcy Marathon oskarżeni o kradzież stylu niezależnej artystki

Artystka wyraziła swoje stanowisko w mediach społecznościowych, twierdząc, że środowiska widoczne w niedawno udostępnionej wczesnej wersji Marathon są pokryte elementami graficznymi, które zostały bezpośrednio zaczerpnięte z jej plakatów stworzonych lata temu. Antireal podkreśliła, że choć Bungie nie miało obowiązku jej zatrudniać do stworzenia gry czerpiącej z podobnego języka wizualnego, który sama doskonaliła przez dekadę, to wykorzystanie jej pracy bez zapłaty i wskazania jej jako twórczyni jest niedopuszczalne.

Alfa Marathonu, która niedawno się ukazała, zawiera lokacje pokryte assetami zaczerpniętymi z plakatów, które zaprojektowałam w 2017 roku.

Oczywiście Bungie nie jest zobowiązane do zatrudnienia mnie tylko dlatego, że tworzy grę czerpiącą garściami z języka wizualnego, który doskonalę od dekady, ale najwyraźniej moja praca była wystarczająco dobra, by ją wykorzystać i obkleić nią całą grę – bez zapłaty i bez podania autora.

Nie mam zasobów ani siły, by walczyć o to prawnie, ale już nawet nie zliczę, ile razy duże firmy wolały zapłacić komuś za naśladowanie lub kradzież mojej pracy, zamiast po prostu napisać do mnie maila.

Od 10 lat nie jestem w stanie uzyskać stałego dochodu z tej pracy i mam już dość sytuacji, w których projektanci z wielkich firm robią sobie moodboardy z moich projektów i pasożytują na moich pomysłach, podczas gdy ja walczę o przetrwanie.