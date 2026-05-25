Mandalorian i Grogu rozwiązuje zagadkę z Imperium kontratakuje. Fani Gwiezdnych wojen czekali na to 46 lat

Mała rzecz, ale nawet o tym trwały dyskusje wśród fanów Gwiezdnych wojen.

Nowe widowisko ze świata Gwiezdnych wojen wbrew wcześniejszym obawom przyciągnęło widzów do kin. Mandalorin i Grogu zaliczyły mocne otwarcie w kinach, ale Disney i Lucasfilm są dalecy od świętowania. Chociaż film zbiera mieszane opinie, to część widzów ucieszy się na wieść o rozwiązaniu 46-letniej zagadki serii. W prologu produkcji Mandalorian i Grogu odpowiada na pytanie, które od dekad nurtowało fanów sagi. Chodzi o jeden z najbardziej charakterystycznych elementów bitwy o Hoth z filmu Imperium kontratakuje. Mandalorian i Grogu – film po 46 latach odpowiada na pytanie o snowtrooperów z Imperium kontratakuje Film skupia się przede wszystkim na kolejnej misji Dina Djarina, który podczas ery Nowej Republiki tropi imperialnych watażków. Już otwierająca sekwencja stanowi jednak wyraźny hołd dla legendarnej bitwy o Hoth z 1980 roku. Mandalorianin infiltruje bazę Imperial Remnant znajdującą się na skutej lodem planecie, która bardzo przypomina Hoth, choć jej nazwa nigdy nie pada na ekranie.

Din Djarin ściga komandora Barro, imperialnego dowódcę znanego wcześniej z trzeciego sezonu serialu The Mandalorian. W trakcie szturmu bohater mierzy się z oddziałami snowtrooperów i niszczy trzy kroczące maszyny AT-AT. Według wielu widzów jest to jedna z najlepszych scen akcji w całym filmie oraz niezwykle efektowny debiut Dina Djarina i Grogu na wielkim ekranie.

Największe zainteresowanie fanów wzbudził jednak detal związany właśnie ze snowtrooperami. Charakterystyczne zimowe pancerze Imperium od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych projektów w całym uniwersum Star Wars. Żołnierze wyposażeni są w dodatkową izolację, peleryny kama, plecaki oraz materiałowe osłony zakrywające dolną część hełmów. Przez ponad cztery dekady wielu fanów zastanawiało się jednak, jak dokładnie wygląda pełny hełm snowtroopera pod materiałową osłoną. Mandalorian i Grogu wreszcie daje na to pytanie odpowiedź. W kilku scenach rozgrywających się wewnątrz imperialnej bazy oraz w środku jednego z AT-AT można zobaczyć snowtrooperów bez założonych termicznych kapturów. Okazuje się, że hełm jest znacznie większy, niż wcześniej przypuszczano, a jego dolna część posiada czarny system oddechowy. Film pokazuje nawet moment, w którym jeden z żołnierzy zakłada materiałową osłonę na hełm tuż przed rozpoczęciem walki. Twórcy wykorzystali również okazję, aby pokazać wnętrze kroczących maszyn AT-AT podczas dynamicznej sekwencji walki. Dzięki temu film dodaje zupełnie nowe szczegóły do kultowej bitwy o Hoth i rozszerza Imperium kontratakuje po 46 latach od premiery klasycznej produkcji. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – recenzja filmu. Ta historia nie przywraca miłości do serii Star Wars

