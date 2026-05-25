Anime roku wybrane

Jeszcze kilka lat temu anime dla części widzów pozostawało niszową rozrywką. Dziś największe japońskie produkcje biją rekordy popularności na całym świecie i przyciągają miliony fanów. Najnowsze wyniki Crunchyroll Anime Awards tylko to potwierdzają. Organizatorzy ujawnili, że w tegorocznej edycji oddano aż 73 miliony głosów. Rok wcześniej było ich „tylko” 51 milionów.

My Hero Academia i Demon Slayer wśród najlepszych anime

Największym zwycięzcą gali okazało się My Hero Academia — anime opowiadające o świecie superbohaterów, w którym młody Izuku Midoriya marzy o zostaniu herosem mimo braku nadludzkich mocy. Finałowy sezon serialu zdobył tytuł Anime Roku. Nagrodę wręczył sam The Weeknd, który od lat otwarcie przyznaje się do swojej fascynacji anime.