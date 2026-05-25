Anime roku wybrane

Jeszcze kilka lat temu anime dla części widzów pozostawało niszową rozrywką. Dziś największe japońskie produkcje biją rekordy popularności na całym świecie i przyciągają miliony fanów. Najnowsze wyniki Crunchyroll Anime Awards tylko to potwierdzają. Organizatorzy ujawnili, że w tegorocznej edycji oddano aż 73 miliony głosów. Rok wcześniej było ich „tylko” 51 milionów.
My Hero Academia i Demon Slayer wśród najlepszych anime
Największym zwycięzcą gali okazało się My Hero Academia — anime opowiadające o świecie superbohaterów, w którym młody Izuku Midoriya marzy o zostaniu herosem mimo braku nadludzkich mocy. Finałowy sezon serialu zdobył tytuł Anime Roku. Nagrodę wręczył sam The Weeknd, który od lat otwarcie przyznaje się do swojej fascynacji anime.
Drugim wielkim triumfatorem okazało się Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Film będący częścią niezwykle popularnej serii o pogromcach demonów zdobył nagrodę dla najlepszego filmu anime roku. Warto przypomnieć, że Marka Demon Slayer od kilku lat pozostaje jednym z największych fenomenów współczesnej popkultury. Poprzednie kinowe odsłony biły rekordy box office’u i zarabiały setki milionów dolarów na całym świecie.
Wśród innych nagrodzonych produkcji znalazło się między innymi The Apothecary Diaries — serial łączący dramat historyczny z kryminałem i medycznymi zagadkami. Produkcja zdobyła cztery nagrody, w tym za najlepszy dramat oraz reżyserię. Dużo mówi się też o Gachiakuta — brutalnym, dystopijnym anime osadzonym w świecie pełnym śmieci i społecznych nierówności. Produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego nowego serialu. Nie zabrakło również sukcesu Solo Leveling, które zwyciężyło między innymi w kategorii najlepszej animacji i najlepszej serii akcji.
Co ciekawe, sama gala coraz bardziej przypomina wielkie hollywoodzkie wydarzenie. Na czerwonym dywanie pojawili się między innymi członkowie Wu-Tang Clan, aktor Winston Duke znany z Czarnej Pantery czy gwiazdy K-popu.
