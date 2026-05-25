Nikt tak nie opowiadał o kinie, jak Stanisław Janicki. Odeszła legenda

Dzisiejsi twórcy podcastów i internetowych kanałów o filmach czerpią z jego stylu do dziś. Zmarł dziennikarz i popularyzator kina, którego wpływ na filmową edukację Polaków trudno przecenić.
Nie żyje Stanisław Janicki — historyk kina, krytyk filmowy, scenarzysta i jedna z najważniejszych postaci popularyzujących klasyczne kino w Polsce. Dla wielu widzów pozostanie przede wszystkim twarzą kultowego programu W starym kinie, który prowadził przez ponad trzy dekady. Miał 92 lata.
Jak wspomina swego byłego już dziennikarza rmf24.pl, Janicki od najmłodszych lat był zakochany w kinie. Pierwszym filmem, jaki zobaczył na dużym ekranie, była klasyczna animacja Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków Walta Disneya. To właśnie wtedy miała narodzić się jego wielka fascynacja „dziesiątą muzą”.
I trudno znaleźć w Polsce drugą osobę, która przez tyle lat równie skutecznie potrafiłaby zarażać innych miłością do kina. Największą popularność przyniósł mu program W starym kinie — emitowany przez 32 lata telewizyjny cykl poświęcony klasycznej kinematografii. Dla wielu widzów był to pierwszy kontakt z przedwojennym kinem, hollywoodzkimi legendami czy historią wielkich reżyserów.
Janicki miał jednak wyjątkowy dar opowiadania o filmach. Nie robił tego akademickim językiem, lecz z pasją i lekkością, dzięki którym nawet stare, czarno-białe produkcje stawały się fascynującymi historiami. W pewnym sensie wyprzedził też epokę współczesnych internetowych twórców filmowych. Dzisiejsze podcasty, kanały na YouTubie często bazują na podobnym podejściu — łączeniu wiedzy, anegdot i swobodnego opowiadania o popkulturze.
Janicki przez lata był również związany z prasą filmową. Pracował jako redaktor w miesięczniku Film oraz Kino. Wykładał także między innymi na Uniwersytecie Śląskim. Był autorem licznych książek poświęconych historii polskiej kinematografii. Napisał też kilka scenariuszy filmowych. W ostatnich latach wielu słuchaczy kojarzyło go również z audycją ODEON Stanisława Janickiego emitowaną w RMF Classic. Przez niemal 20 lat przewinęły się tam liczne opowieści ze świat kina. Krótko mówiąc, odszedł guru polskiej krytyki filmowej, którego wkład w popularyzację kinematografii jest ogromny.
