Zaloguj się lub Zarejestruj

Nikt tak nie opowiadał o kinie, jak Stanisław Janicki. Odeszła legenda

Jakub Piwoński
2026/05/25 13:15
0
0

Dzisiejsi twórcy podcastów i internetowych kanałów o filmach czerpią z jego stylu do dziś. Zmarł dziennikarz i popularyzator kina, którego wpływ na filmową edukację Polaków trudno przecenić.

Nie żyje Stanisław Janicki — historyk kina, krytyk filmowy, scenarzysta i jedna z najważniejszych postaci popularyzujących klasyczne kino w Polsce. Dla wielu widzów pozostanie przede wszystkim twarzą kultowego programu W starym kinie, który prowadził przez ponad trzy dekady. Miał 92 lata.

Stanisław Janicki
Stanisław Janicki
Adam Golec / RMF Classic

Nie żyje Stanisław Janicki, wybitny dziennikarz filmowy

Jak wspomina swego byłego już dziennikarza rmf24.pl, Janicki od najmłodszych lat był zakochany w kinie. Pierwszym filmem, jaki zobaczył na dużym ekranie, była klasyczna animacja Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków Walta Disneya. To właśnie wtedy miała narodzić się jego wielka fascynacja „dziesiątą muzą”.

I trudno znaleźć w Polsce drugą osobę, która przez tyle lat równie skutecznie potrafiłaby zarażać innych miłością do kina. Największą popularność przyniósł mu program W starym kinie — emitowany przez 32 lata telewizyjny cykl poświęcony klasycznej kinematografii. Dla wielu widzów był to pierwszy kontakt z przedwojennym kinem, hollywoodzkimi legendami czy historią wielkich reżyserów.

GramTV przedstawia:

Janicki miał jednak wyjątkowy dar opowiadania o filmach. Nie robił tego akademickim językiem, lecz z pasją i lekkością, dzięki którym nawet stare, czarno-białe produkcje stawały się fascynującymi historiami. W pewnym sensie wyprzedził też epokę współczesnych internetowych twórców filmowych. Dzisiejsze podcasty, kanały na YouTubie często bazują na podobnym podejściu — łączeniu wiedzy, anegdot i swobodnego opowiadania o popkulturze.

Janicki przez lata był również związany z prasą filmową. Pracował jako redaktor w miesięczniku Film oraz Kino. Wykładał także między innymi na Uniwersytecie Śląskim. Był autorem licznych książek poświęconych historii polskiej kinematografii. Napisał też kilka scenariuszy filmowych. W ostatnich latach wielu słuchaczy kojarzyło go również z audycją ODEON Stanisława Janickiego emitowaną w RMF Classic. Przez niemal 20 lat przewinęły się tam liczne opowieści ze świat kina. Krótko mówiąc, odszedł guru polskiej krytyki filmowej, którego wkład w popularyzację kinematografii jest ogromny.

Źródło:https://www.rmf24.pl/kultura/news-odeszla-legenda-polskiego-kina-stanislaw-janicki-byl-zwiazan,nId,8087769

Tagi:

Popkultura
film
kino
edukacja
śmierć
krytyka
dziennikarz
nie żyje
kinematografia
krytycy
Stanisław Janicki
krytyk filmowy
popularyzacja
Odeon
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112