„Różnorodność bez Greków nie jest żadną różnorodnością” – twierdzi grecki serwis krytykujący ekranizację Odysei od Christophera Nolana.

Krytycy zwracają uwagę na to, że współczesne Hollywood od dawna podkreśla znaczenie autentyczności kulturowej, inkluzywności i odpowiedniej reprezentacji w kinie. Studia filmowe, aktorzy oraz twórcy wielokrotnie przekonywali widzów, że historie nie powinny być oddzielane od społeczności, z których się wywodzą. Tymczasem według serwisu Greek City Times nowa Odyseja stoi w sprzeczności z tym przekazem.

Nowa ekranizacja Odysei przygotowywana przez Christophera Nolana jeszcze przed premierą wywołuje gorącą dyskusję. Tym razem jednak nie chodzi wyłącznie o obsadę czy artystyczną wizję twórcy, ale o znacznie szerszy problem związany z podejściem Hollywood do reprezentacji kulturowej i zasad różnorodności, które od lat promuje amerykańska branża filmowa.

W centrum dyskusji znalazł się brak greckich aktorów w głównych rolach produkcji inspirowanej jednym z najważniejszych dzieł starożytnej Grecji. Serwis podkreśla, że nie chodzi o konieczność zachowania historycznej dokładności ani obowiązek obsadzania wyłącznie aktorów zgodnych etnicznie z materiałem źródłowym. Przypomnijmy, że afera wybuchła wraz z ujawnieniem informacji, że Lupita Nyong’o zagra Helenę Trojańską. Przypominają również, że klasyczne dzieła były reinterpretowane przez kino i teatr od dziesięcioleci. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego Hollywood tak mocno podkreśla znaczenie reprezentacji w przypadku jednych kultur, a w innych wydaje się ignorować własne zasady.

Jeśli reprezentacja jest tak ważna, dlaczego historia zakorzeniona w jednym z fundamentów greckiej cywilizacji wydaje się całkowicie pomijać Greków?

Krytycy zauważają, że w obsadzie filmu trudno znaleźć prominentnych greckich aktorów lub choćby symboliczne odniesienie do współczesnej greckiej społeczności. Ich zdaniem pokazuje to wybiórcze podejście branży do kwestii różnorodności.

Hollywood chce korzystać z kulturowego prestiżu Homera, ale nie czuje żadnego obowiązku wobec greckiej reprezentacji kulturowej.

W komentarzach dotyczących filmu często pojawia się argument o wolności artystycznej. Zwolennicy decyzji Nolana przypominają, że mitologia należy do wszystkich, a kino nie jest dokumentem historycznym. Według krytyków problem polega jednak na tym, że podobne argumenty rzadko są akceptowane w odniesieniu do innych kultur.

Pojawiają się pytania, czy Hollywood zaakceptowałoby podobną sytuację w przypadku opowieści zakorzenionej w historii Japonii, Afryki lub kultur rdzennych mieszkańców Ameryki, gdyby produkcja całkowicie pominęła aktorów związanych z tym dziedzictwem. Dyskusję dodatkowo zaostrza temat standardów różnorodności związanych z nagrodami Akademii Filmowej. W ostatnich latach Academy of Motion Picture Arts and Sciences wprowadziła zasady dotyczące reprezentacji etnicznej i płciowej przy kwalifikowaniu filmów do kategorii Najlepszy Film.

Czy Hollywood zaakceptowałoby japoński epos opowiedziany na nowo bez japońskich aktorów, jednocześnie szczycąc się różnorodnością? Czy wielka afrykańska opowieść historyczna zostałaby zekranizowana bez udziału aktorów związanych z afrykańskim dziedzictwem? Czy film zakorzeniony w mitologii rdzennych Amerykanów zostałby obsadzony bez rdzennych wykonawców, a studia gratulowałyby sobie inkluzywności? Odpowiedź jest oczywista.

Część komentatorów uważa, że nowe regulacje pomagają zwiększać szanse grup historycznie niedoreprezentowanych. Inni twierdzą jednak, że mogą prowadzić do strategicznych decyzji castingowych motywowanych bardziej sezonem nagród niż samą historią.