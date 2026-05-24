Mandalorian i Grogu jednak kinowym hitem? Prognozy przebite, ale dla Lucasfilm może to nie wystarczyć

Po niemal siedmiu latach przerwy fani Gwiezdnych wojen ponownie mieli okazję wybrać się do kin. Mandalorian i Grogu zanotował o wiele lepsze otwarcie niż w ostatnich przewidywaniach podczas weekendu Memorial Day, osiągając 82 miliony dolarów w trakcie pierwszych trzech dni oraz około 102 miliony dolarów do końca poniedziałku.Tymczasem prognozy wskazywały na 80 mln dolarów podczas czterodniowego weekendu.
Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – wyniki lepsze niż przewidywali eksperci
Nowa produkcja Lucasfilm stała się pierwszym kinowym filmem ze świata Star Wars od czasu premiery Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. Choć wynik przekroczenia granicy 100 milionów dolarów uznawany jest dziś za sukces, część analityków zwraca uwagę, że dla jednej z największych marek w historii kina oczekiwania były znacznie wyższe. To jednocześnie najniższe otwarcie filmu spod szyldu Gwiezdnych wojen od momentu przejęcia marki przez Disneya w 2012 roku.
Dotychczas najmniej udanym debiutem pozostawał Han Solo: Gwiezdne wojny. Historie z 2018 roku, który podczas tego samego, czterodniowego świątecznego okresu zgromadził 103 miliony dolarów. Tamten film zmagał się jednak z chłodnym przyjęciem widzów i słabym marketingowym rozpędem. Produkcja zakończyła globalny box office z wynikiem 392 milionów dolarów przy budżecie sięgającym niemal 300 milionów.
Warto wspomnieć, że na pozostałych rynkach Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu zarobiło 63 miliony dolarów. Tym samym łączny wynik, ograniczający się tylko do trzydniowego weekendu daje już 145 mln dolarów.
W przypadku Mandalorian i Grogu sytuacja wygląda znacznie lepiej. Film kosztował około 165 milionów dolarów, a dodatkowo może liczyć na pozytywne reakcje widzów. Produkcja otrzymała ocenę A- w badaniu CinemaScore, co daje Lucasfilm nadzieję na długie utrzymanie zainteresowania w kolejnych tygodniach.
Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, twórca związany z serialowym The Mandalorian. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z trzeciego sezonu serialu Disney+ i ponownie skupia się na Dinie Djarinie, granym przez Pedro Pascala, oraz Grogu, którzy próbują odnaleźć się w galaktyce odbudowującej się po upadku Imperium.
Tegoroczny weekend Memorial Day nie pobił rekordów, ale amerykańskie kina mogły mówić o bardzo solidnym ruchu. Łączne wpływy ze wszystkich filmów osiągnęły około 221 milionów dolarów. Duży udział miały w tym również starsze produkcje, w tym Obsesja, która podczas drugiego weekendu wyświetlania dołożyła kolejne 28 milionów dolarów.
Dla porównania, ubiegłoroczny okres świąteczny był jeszcze mocniejszy dzięki sukcesom Lilo & Stitch oraz Mission: Impossible – The Final Reckoning. Tegoroczne wyniki pokazują jednak, że widzowie coraz chętniej wracają do kin, a wielkie marki ponownie zaczynają napędzać box office po trudnych latach pandemii.
