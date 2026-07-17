Odyseja wchodzi do kin i ma już pierwszego wielkiego fana

Jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku trafia dziś do kin. Choć pierwsi widzowie dopiero wybierają się na seanse, Tom Cruise zdążył już zobaczyć film i nie kryje zachwytu.
Po miesiącach oczekiwania Odyseja Christophera Nolana oficjalnie debiutuje dziś w kinach. Monumentalne widowisko oparte na eposie Homera od miesięcy wymieniane było w gronie najbardziej wyczekiwanych premier 2026 roku, a pierwsze recenzje tylko podsyciły zainteresowanie. Okazuje się jednak, że film ma już wyjątkowego ambasadora – Toma Cruise'a.
Tom Cruise zachwycony nowym filmem Christophera Nolana
Aktor miał okazję zobaczyć Odyseję przed oficjalną premierą i podzielił się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych.
Wow! Chrisie, Emmo oraz całej znakomitej obsadzie i ekipie – dziękuję za niesamowity wieczór w kinie. Nie mogę się doczekać, żeby obejrzeć ten film jeszcze raz!
Cruise opublikował wpis wraz ze zdjęciem z biletem do sali IMAX 70 mm. Trudno uznać taki entuzjazm za przypadkowy. Choć aktor nigdy nie współpracował z Nolanem, obaj od lat należą do największych orędowników oglądania filmów na wielkim ekranie. To właśnie Odyseja przeszła do historii jako pierwszy pełnometrażowy film nakręcony w całości kamerami IMAX 70 mm, dlatego twórcy od początku podkreślali, że produkcja została zaprojektowana z myślą o doświadczeniu kinowym.
GramTV przedstawia:
Cruise od lat konsekwentnie wspiera takie podejście. To on zdecydował o wielokrotnym przesunięciu premiery Top Gun: Maverick, by film nie trafił od razu do streamingu. Później publicznie promował także inne kinowe widowiska, w tym Tenet, Oppenheimera, Grzeszników, Twisters, F1: Film czy Uciekiniera. Do kina wybierał się także wtedy, gdy kina opanowały pandemiczne restrykcje.
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