Gwiezdne wojny wracają do kin, ale nie mogą liczyć na zbyt wiele. Prognozy dla Mandalorian i Grogu na poziomie najgorzej zarabiającego filmu z serii

Wiele wskazuje na to, że nie będzie to spektakularny powrót Star Wars do kin.

Po siedmiu latach przerwy seria Star Wars ponownie zawita na dużym ekranie. Film Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu ma szansę rozpocząć swoją kinową przygodę z wynikiem finansowym na poziomie 160 milionów dolarów na całym świecie podczas premierowego weekendu z okazji amerykańskiego Dnia Pamięci. Nie jest to jednak wynik, który zadowoli kogokolwiek w Lucasfilm, czy Disneyu. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – film zarobi na otwarcie niewiele więcej od Hana Solo Wczoraj do sieci trafiły pierwsze recenzje Gwiezdnych wojen: Mandalorian i Grogu, które były mocno mieszane. Krytycy narzekali głównie na samą formę filmu, która przypomina zlepek z kilku odcinków serialu. Teraz do sieci trafiły najnowsze prognozy finansowe dla produkcji Lucasfilm i Disneya, która powinna zarobić około 80 milionów dolarów w Ameryce w ciągu czterech dni. Drugie tyle ma pochodzić z rynków zagranicznych, gdzie film debiutuje niemal wszędzie jednocześnie. Wyjątkiem jest Korea Południowa, w której premiera odbędzie się później.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który współtworzył scenariusz wraz z Dave'em Filonim i Noah Kloorem. Budżet produkcji wyniósł 165 milionów dolarów, co oznacza, że film może mieć problemy, aby zwrócić się z samych kin. Aktualna wartość przedsprzedaży biletów w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 25 milionów dolarów. To wynik lepszy od tego, który na podobnym etapie notował Projekt Hail Mary, oraz porównywalny z Avatarem: Ogień i popiół. Co istotne, przez trzy tygodnie produkcja będzie wyświetlana na wyłączność w sieci IMAX.

GramTV przedstawia:

Na portalu Rotten Tomatoes film uzyskał obecnie 61% pozytywnych recenzji. To wynik nieco słabszy niż w przypadku Han Solo: Gwiezdne wojny. Historie, który debiutował z oceną na poziomie 69%. Porównania do filmu z 2018 roku są nieuniknione. Solo zarobił w premierowy weekend Dnia Pamięci 103 miliony dolarów w Ameryce oraz 52 miliony dolarów na pozostałych rynkach, co dało łącznie 155 milionów dolarów. Jeśli Mandalorian i Grogu osiągną prognozowane 160 milionów dolarów, nowa produkcja minimalnie przebije tamten rezultat. Disney liczy jednak nie tylko na sukces kinowy. Film stanowi ważny element szerszej strategii rozwoju marki. Od momentu premiery serialu Disney+ sprzedano już ponad 13 milionów produktów związanych z Grogu. Popularny bohater pozostaje jednym z najważniejszych elementów merchandisingu w historii współczesnego Star Wars.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.