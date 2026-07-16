Ujawniono przyczynę śmierci Sama Neilla. Może zaskakiwać

Kilka dni po śmierci gwiazdy Parku Jurajskiego do mediów trafiły informacje o okolicznościach jej odejścia.
Kilka dni temu świat filmu obiegła wiadomość o śmierci Sama Neilla, jednego z najwybitniejszych aktorów kina science fiction i horroru. Gwiazdor Parku Jurajskiego zmarł w wieku 78 lat. Początkowo pozwiązywano to z nowotworem, z którego jednak aktor się wyleczył. Teraz ujawniono oficjalną przyczynę jego śmierci.
Ujawniono przyczynę śmierci Sama Neilla. To nie nowotwór
Jak informuje TMZ, powołując się na menedżera aktora Philipa Grenza, Sam Neill zmarł w wyniku zapalenia płuc. Wiadomość może być zaskoczeniem dla wielu fanów, ponieważ jeszcze w kwietniu aktor poinformował, że dzięki nowoczesnej terapii CAR-T pokonał chłoniaka angioimmunoblastycznego z komórek T – rzadki nowotwór krwi, z którym walczył od 2022 roku.
Rodzina przekazała, że aktor odszedł 13 lipca w Sydney, otoczony przez najbliższych. W opublikowanym oświadczeniu podziękowano personelowi szpitala St Vincent's Private Hospital za opiekę, podkreślając jednocześnie, że Neill pozostawał wolny od choroby nowotworowej.
GramTV przedstawia:
Zgodnie z ostatnią wolą aktora nie odbędzie się publiczna ceremonia pożegnalna. Rodzina zorganizuje prywatne nabożeństwo na jego farmie w Nowej Zelandii. Bliscy poprosili również, aby osoby chcące uczcić pamięć Neilla zamiast kupowania kwiatów przekazywały datki na organizacje wspierające nowozelandzkie szpitale oraz ochronę przyrody.
Sam Neill zapisał się w historii kina przede wszystkim rolą doktora Alana Granta w serii Park Jurajski, ale jego dorobek był znacznie bogatszy. Wystąpił również w takich produkcjach jak Opętanie, Polowanie na Czerwony Październik, W paszczy szaleństwa, Ukryty wymiar, a także serialach Merlin, Dynastia Tudorów i Peaky Blinders.Kilka dni temu hołd aktorowi złożyli m.in. Steven Spielberg, Laura Dern oraz Jeff Goldblum, wspominając go jako wybitnego artystę i serdecznego przyjaciela.
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