Ujawniono przyczynę śmierci Sama Neilla. Może zaskakiwać

Kilka dni po śmierci gwiazdy Parku Jurajskiego do mediów trafiły informacje o okolicznościach jej odejścia.

Kilka dni temu świat filmu obiegła wiadomość o śmierci Sama Neilla, jednego z najwybitniejszych aktorów kina science fiction i horroru. Gwiazdor Parku Jurajskiego zmarł w wieku 78 lat. Początkowo pozwiązywano to z nowotworem, z którego jednak aktor się wyleczył. Teraz ujawniono oficjalną przyczynę jego śmierci.

Ujawniono przyczynę śmierci Sama Neilla. To nie nowotwór

Jak informuje TMZ, powołując się na menedżera aktora Philipa Grenza, Sam Neill zmarł w wyniku zapalenia płuc. Wiadomość może być zaskoczeniem dla wielu fanów, ponieważ jeszcze w kwietniu aktor poinformował, że dzięki nowoczesnej terapii CAR-T pokonał chłoniaka angioimmunoblastycznego z komórek T – rzadki nowotwór krwi, z którym walczył od 2022 roku.