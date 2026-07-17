Jeszcze długo zobaczymy go na ekranie, choć już go z nami nie ma. Sam Neill zdążył ukończyć nowe filmy

Choć gwiazdora Parku Jurajskiego nie ma już z nami, w najbliższych miesiącach widzowie będą mogli oglądać go w kolejnych premierach. Jak ujawniono, przed śmiercią aktor zakończył pracę aż nad czterema projektami.

Śmierć Sama Neilla była dla świata kina ogromnym zaskoczeniem. Aktor zmarł nagle w wieku 78 lat z powodu zapalenia płuc, kilka miesięcy po tym, jak poinformował o pokonaniu nowotworu. Okazuje się jednak, że jego filmowa obecność nie zakończy się wraz z odejściem – przed śmiercią zdążył ukończyć zdjęcia do kilku nowych produkcji. Sam Neill był niezwykle aktywny do ostatnich miesięcy życia Jak przekazał w rozmowie z Entertainment Weekly wieloletni menedżer aktora, Philip Grenz, Sam Neill w ciągu ostatniego roku pracował bez przerwy. Zrealizował zdjęcia do czterech filmów kręconych jeden po drugim, a wszystkie mają trafić do widzów w nadchodzących miesiącach.

Na razie oficjalnie ujawniono dwa z tych projektów. Pierwszym jest The Last Resort – komedia romantyczna w reżyserii Donalda Petriego, twórcy Miss Agent, w której występują również Daisy Ridley i Alden Ehrenreich. Drugim będzie Godzilla x Kong: Supernova, kolejna odsłona filmowego MonsterVerse, której premiera zaplanowana jest na marzec 2027 roku. Pozostałe dwa projekty nie zostały jeszcze ogłoszone, dlatego fani mogą spodziewać się kolejnych informacji w najbliższych miesiącach.

GramTV przedstawia:

Czasem dopiero śmierć aktorów uświadamia widzom, jak długi i złożony jest proces powstawania filmu. Zdjęcia realizowane są na długo przed premierą, na wczesnym etapie produkcji, dlatego zdarza się, że gdy artyści odchodzą, ich ostatnie role trafiają na ekrany dopiero wiele miesięcy, a nawet lat później. Sam Neill zapisał się w historii kina przede wszystkim jako dr Alan Grant z serii Park Jurajski, ale jego dorobek obejmuje dziesiątki cenionych ról. Widzowie pamiętają go także z W paszczy szaleństwa, Ukrytego wymiaru, Fortepianu, Opętania czy serialu Peaky Blinders. Dzięki ukończonym przed śmiercią produkcjom aktor jeszcze przez jakiś czas pozostanie obecny na wielkim ekranie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









