„Mam na to sposoby, Keanu, odezwij się”. Twórca Cyberpunka chce powrotu Johnny’ego Silverhanda

Patrycja Pietrowska
2025/11/03 07:45
Twórca Cyberpunka ma pomysł na przywrócenie Keanu Reevesa.

Niedawno wspominaliśmy o wypowiedzi Mike’a Pondsmitha, twórcy uniwersum Cyberpunk, który w ostatnim odcinku REDstream przyznał, że gdyby tworzył świat Night City od nowa, zrobiłby to tak samo. Pondsmith podczas streama wyraził także pragnienie, aby Keanu Reeves powrócił do roli Johnny’ego Silverhanda w nadchodzącej kontynuacji Cyberpunk 2077. Zapewnia, że nawet w obliczu trudności fabularnych związanych z zakończeniem pierwotnej opowieści, ma gotowe pomysły na to, jak skutecznie przywrócić postać.

Twórca Cyberpunka chce powrotu Johnny’ego Silverhanda

Jak wynika z niedawnej transmisji na żywo prowadzonej przez CD Projekt Red, podczas której Mike Pondsmith dołączył do ekipy dyskutującej o Cyberpunk 2077, twórca uniwersum ma jasną wizję powrotu Silverhanda. Pondsmith odniósł się do wcześniejszych doniesień o tym, że sam Reeves wyraził chęć znalezienia sposobu, by powrócić do roli, nawet jeśli miałoby to oznaczać „powstanie z martwych”.

Niedawno widziałem, że Keanu chciałby znaleźć sposób, by powstać z martwych i ponownie zagrać Johnny’ego. Mam na to sposoby, Keanu, odezwij się.

Jeśli zatem twórca uniwersum ma realne sposoby, by fabularnie uzasadnić powrót bohatera i ma wolę, by to uczynić, szanse na zobaczenie Johnny’ego Silverhanda ponownie w Night City znacząco wzrastają. Wiadomo już, że kontynuacja Cyberpunk 2077 jest obecnie w fazie rozwoju. Na chwilę obecną deweloperzy nie podali jednak żadnego ustalonego terminu premiery.

