Cyberpunk 2 z Johnnym Silverhandem? Keanu Reeves gotowy jest na powrót

Radosław Krajewski
2025/09/09 10:20
Teraz wszystko w rękach deweloperów z CD Projekt Red.

W ubiegłym tygodniu CD Projekt Red zapowiedział pewną niespodziankę dotyczącą Cyberpunka 2077, a gracze zaczęli spekulować, czy nie chodzi o ogłoszenie nowego dodatku lub przynajmniej mniejszego DLC. Studio musiał szybko interweniować i ostudzić oczekiwania, wprost przyznając, że nie chodzi o żadną nową zawartość do gry. Obecnie Redzi skupiają się na rozwoju drugiej części Cyberpunka, ale projekt znajduje się wciąż na wczesnym etapie i żadne szczegóły nie są znane. Jeżeli jednak chcieliby powrotu Johnny’ego Silverhanda, to nie musieliby martwić się o namawianie Keanu Reevesa, aby ponownie wcielił się w tę rolę.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2 z Keanu Reevesem? Tego chce sam aktor

Podczas promocji swojego nowego filmu Anioł stróż aktor udzielił wywiadu redakcji IGN, w którym został zapytany o ewentualny powrót do świata Cyberpunka. Reeves nie krył entuzjazmu wobec tej perspektywy.

Oczywiście. Bardzo chciałbym ponownie wcielić się w Johnny’ego Silverhanda – powiedział Reeves.

Na ten moment decyzja należy wyłącznie do zespołu CD Projekt Red, który wciąż nie zdradził, czy postać kultowego rockmana i buntownika powróci w kolejnej części. Jeśli jednak deweloperzy zdecydują się ponownie zaprosić aktora do współpracy, byłaby to wiadomość, która z pewnością ucieszyłaby ogromną rzeszę fanów.

GramTV przedstawia:

Cyberpunk 2 wszedł w fazę pre-produkcji w maju 2025 roku, ale jego premiera pozostaje odległą perspektywą. Według dostępnych informacji gracze nie powinni spodziewać się kontynuacji wcześniej niż za cztery do pięciu lat.

Nieco światła na tematykę gry rzucił jednak Mike Pondsmith, twórca papierowego uniwersum Cyberpunka. Podczas jednego z wystąpień zdradził, że w kolejnej części gracze odwiedzą zupełnie nowe miasto, inspirowane wizją „Chicago, które poszło w złym kierunku”. Jednocześnie potwierdził, że kultowe Night City nadal będzie obecne w sequelu, choć jego rola nie została jeszcze sprecyzowana.

Źródło:https://insider-gaming.com/keanu-reeves-absolutely-wants-to-be-a-part-of-cyberpunk-2/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

