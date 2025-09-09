Cyberpunk 2 z Johnnym Silverhandem? Keanu Reeves gotowy jest na powrót

W ubiegłym tygodniu CD Projekt Red zapowiedział pewną niespodziankę dotyczącą Cyberpunka 2077, a gracze zaczęli spekulować, czy nie chodzi o ogłoszenie nowego dodatku lub przynajmniej mniejszego DLC. Studio musiał szybko interweniować i ostudzić oczekiwania, wprost przyznając, że nie chodzi o żadną nową zawartość do gry. Obecnie Redzi skupiają się na rozwoju drugiej części Cyberpunka, ale projekt znajduje się wciąż na wczesnym etapie i żadne szczegóły nie są znane. Jeżeli jednak chcieliby powrotu Johnny’ego Silverhanda, to nie musieliby martwić się o namawianie Keanu Reevesa, aby ponownie wcielił się w tę rolę.

Cyberpunk 2 z Keanu Reevesem? Tego chce sam aktor

Podczas promocji swojego nowego filmu Anioł stróż aktor udzielił wywiadu redakcji IGN, w którym został zapytany o ewentualny powrót do świata Cyberpunka. Reeves nie krył entuzjazmu wobec tej perspektywy.