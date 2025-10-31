Gdyby tworzył Cyberpunka dziś, zrobiłby to tak samo. Pondsmith tłumaczy dlaczego

Mike Pondsmith, twórca uniwersum Cyberpunka, przyznał w najnowszym odcinku REDstreama, że gdyby miał zaprojektować świat Night City od nowa, zrobiłby to w niemal identyczny sposób. Jego zdaniem to, co wymyślił w latach 80., w dużej mierze sprawdziło się w prawdziwym świecie – technologia rozwija się zgodnie z przewidywaniami sprzed dekad, a rzeczywistość coraz bardziej przypomina cyberpunkową dystopię.
Cyberpunk 2077 – Mike Pondsmith o współczesnym świecie i wizji przyszłości
Pondsmith podkreślił, że już w latach 80. próbował przewidzieć przyszłość, wymyślając „komputery w kieszeni” – odpowiednik dzisiejszych smartfonów. Jak zauważył, projektowanie futurystycznego świata to zawsze próba wyprzedzenia technologii, która dopiero nadejdzie. Dziś jego inspiracją byłaby sztuczna inteligencja, która – podobnie jak wtedy telefony komórkowe – wciąż rozwija się w nieprzewidywalnym kierunku.
Twórca zwrócił również uwagę, że jednym z najważniejszych elementów świata Cyberpunka była zawsze nierówność między zwykłymi ludźmi a korporacjami, które przejmują kontrolę nad każdą sferą życia. Pondsmith zaznaczył, że to zjawisko nie tylko nie zniknęło, ale w ostatnich latach stało się jeszcze bardziej widoczne – co jego zdaniem potwierdza aktualność przesłania całego uniwersum.
Technologia rozwija się teraz w podobny sposób, jaki widzieliśmy 40 lat temu. Staje się tania, niezwykle dostępna, a ludzie znajdują sposoby na jej wykorzystanie, które nie są autoryzowane. Nie byłoby wiele do zmiany, ponieważ od początku wszystko było na dobrej drodze.
Twórca dodał, że technologia nadal tanieje i staje się powszechnie dostępna, a ludzie używają jej w sposób nieautoryzowany – dokładnie tak, jak przewidywał ponad 40 lat temu. Dlatego, jak mówi Pondsmith, Cyberpunk nie potrzebuje rewolucji, bo jego świat od początku był „na dobrej drodze”.
