Gdyby tworzył Cyberpunka dziś, zrobiłby to tak samo. Pondsmith tłumaczy dlaczego

Mike Pondsmith, twórca uniwersum Cyberpunka, przyznał w najnowszym odcinku REDstreama, że gdyby miał zaprojektować świat Night City od nowa, zrobiłby to w niemal identyczny sposób. Jego zdaniem to, co wymyślił w latach 80., w dużej mierze sprawdziło się w prawdziwym świecie – technologia rozwija się zgodnie z przewidywaniami sprzed dekad, a rzeczywistość coraz bardziej przypomina cyberpunkową dystopię.

Cyberpunk 2077 – Mike Pondsmith o współczesnym świecie i wizji przyszłości

Pondsmith podkreślił, że już w latach 80. próbował przewidzieć przyszłość, wymyślając „komputery w kieszeni” – odpowiednik dzisiejszych smartfonów. Jak zauważył, projektowanie futurystycznego świata to zawsze próba wyprzedzenia technologii, która dopiero nadejdzie. Dziś jego inspiracją byłaby sztuczna inteligencja, która – podobnie jak wtedy telefony komórkowe – wciąż rozwija się w nieprzewidywalnym kierunku.