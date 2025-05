Mafia: The Old Country oceniona. To będzie brutalna gra z poważnymi tematami

Już jutro do sieci trafi nowy zwiastun Mafia: The Old Country, a wraz z nim nadejdzie potwierdzenie daty premiery gry. Niestety są również złe wieści dla graczy i według niedawnych doniesień produkcja ma zawierać mikropłatności. Teraz tytuł studia Hangar 13 otrzymał oficjalną klasyfikację od ESRB. Produkcja uzyskała oznaczenie M (Mature 17+), co potwierdza, że gracze mogą spodziewać się intensywnej przemocy, mocnego języka oraz dojrzałych tematów.

Mafia: The Old Country otrzymało ocenę ESRB

Według raportu ESRB, gra obfituje w brutalne starcia, od bezpośrednich strzelanin z realistycznymi efektami dźwiękowymi i animacjami rozprysków krwi, po ciche eliminacje, takie jak podcinanie gardeł. Przerywniki filmowe również nie szczędzą graczom mocnych wrażeń i obejmują m.in. egzekucje z bronią palną, brutalne pobicia, podcinanie gardła z bliska i amputacje palców.