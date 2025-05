Kolejna singlowa gra z mikropłatnościami. Tym razem padło na Mafia: The Old Country

Strona ESRB potwierdza obecność mikropłatności w Mafia: The Old Country, choć nie wiadomo w jakiej formie będą one występowały.

Choć premiera Grand Theft Auto 6 została przesunięta na 2026 rok, fani gangsterskich klimatów nie będą musieli długo czekać na kolejną porcję przestępczej rozrywki, bowiem już w sierpniu ma zadebiutować Mafia: The Old Country. Tak wynika z przecieku na platformie Steam, choć oficjalna zapowiedź rozgrywki planowana jest dopiero na 8 maja podczas targów PAX East .

Zgodnie z opisem ESRB, „In-Game Purchases” mogą oznaczać możliwość kupna cyfrowych dóbr za prawdziwe pieniądze, w tym dodatkowych poziomów, skórek, muzyki, wirtualnej waluty, subskrypcji, przepustek sezonowych czy ulepszeń (np. usunięcie reklam). Oznacza to, że możemy spodziewać się dodatkowej zawartości po premierze, jak to miało miejsce w poprzednich częściach Mafii, które otrzymywały fabularne DLC lub płatne pakiety broni i pojazdów (czym zasłynęła np. Mafia II).

Pocieszające może być to, że Mafia: The Old Country nie będzie zawierała tak zwanych lootboxów. ESRB rozróżnia ten typ mikropłatności specjalnym oznaczeniem „Includes Random Items”, a tego póki co nie ma. Mimo wszystko, fakt obecności mikropłatności już na tym etapie i to w tytule nastawionym wyłącznie na tryb dla jednego gracza, budzi pewien niepokój. Zwłaszcza że premiera zapewne będzie odbywać się w cenie 69,99 dolarów, a to jest coś czego gracze po prostu nie cierpią.