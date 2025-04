Czekacie na premierę Mafia: The Old Country? Wkrótce zobaczymy gameplay trailer

Dwa tygodnie temu do sieci wyciekła dokładna data premiery Mafia: The Old Country. Wówczas zapowiedziano również, że podczas PAX East 2025 studio Hangar 13 podzieli się nowymi szczegółami na temat swojej produkcji. Okazuje się jednak, że w ramach wspomnianego wydarzenia będziemy mieli również okazję zobaczyć, jak nowa odsłona serii Mafia prezentuje się w akcji.

Nadchodzi gameplay trailer gry Mafia: The Old Country

Zgodnie z przekazanymi informacjami twórcy zamierzają niebawem przerwać milczenie. Już 8 maja 2025 roku o 17:00 opublikowany zostanie bowiem gameplay trailer gry Mafia: The Old Country. Niewykluczone, że na PAX East 2025 deweloperzy ze studia Hangar 13 już oficjalnie ujawnią datę premiery swojej produkcji.