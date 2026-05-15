Maciej Musiał odnowił klasyk Krzysztofa Kieślowskiego. Krytycy w Cannes okazali się bezlitośni

Psychologiczny dramat Historie równoległe zbiera bardzo słabe recenzje, mimo gwiazdorskiej obsady.

Tegoroczny Festiwal Filmowy w Cannes, który właśnie trwa, przynosi już pierwsze głośne rozczarowanie. Tym razem pod ostrzałem krytyków znalazł się Historie równoległe, czyli nowy projekt jednego z najbardziej cenionych reżyserów współczesnego kina artystycznego. Historie równoległe rozczarowują krytyków w Cannes Asghar Farhadi, twórca oscarowych filmów Rozstanie czy Klient, tym razem najwyraźniej nie przekonał recenzentów. Produkcja zbiera bardzo słabe opinie praktycznie we wszystkich najważniejszych branżowych mediach. Negatywne recenzje opublikowały między innymi Variety, IndieWire, The Hollywood Reporter czy The Wrap. Film ma na chwilę obecną wynik 25% na Rotten Tomatoes.

W filmie występują między innymi Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve czy Pierre Niney. Historie równoległe opowiadają historię pisarki cierpiącej na twórczy kryzys, która zaczyna podglądać swoich sąsiadów i wykorzystywać ich życie jako inspirację do nowej książki. Z czasem granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać, a kolejne manipulacje bohaterki prowadzą do coraz bardziej niepokojących konsekwencji.

GramTV przedstawia:

Dodatkowe emocje wokół filmu budzi fakt, że produkcja luźno inspiruje się Krótkim filmem o miłości oraz Dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Wielu krytyków zwraca uwagę, że mierzenie się z twórczością słynnego polskiego reżysera było od początku bardzo ryzykownym pomysłem. Warto też przypomnieć, że przy produkcji filmu pracował Maciej Musiał. Jak informowaliśmy wcześniej, polski aktor rozwija się również jako producent i był zaangażowany właśnie w realizację Historii równoległych. Sam Farhadi od kilku lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego kina autorskiego. Reżyser zdobył dwa Oscary dla najlepszego filmu międzynarodowego i zasłynął niezwykle emocjonalnymi dramatami pokazującymi moralne konflikty zwykłych ludzi. Problem w tym, że jego zagraniczne projekty do tej pory nie spotykały się z równie entuzjastycznym odbiorem jak filmy realizowane w Iranie. Historie równoległe zdają się to potwierdzać.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









