Następny remake Resident Evil odejdzie od rozwiązań z oryginału? Capcom chce stworzyć duchowego następcę Resident Evil 2

Resident Evil Code: Veronica – gra będzie zawierała więcej horroru od oryginału
Za remake mają odpowiadać Kazunori Kadoi oraz Yasuhiro Anpo, czyli duet odpowiedzialny za odświeżone wersje Resident Evil 2 i Resident Evil 4. Źródła sugerują, że nowa odsłona zaoferuje półotwarty świat na wyspie Rockfort, w pełni grywalny prolog, bardziej dynamiczny system walki oraz możliwość przełączania się pomiędzy Claire Redfield i Chrisem Redfieldem w wybranych momentach historii.
Nowe informacje przekazał znany insider Dusk Golem, który od lat publikuje przecieki dotyczące gier Capcomu. Według niego remake Code: Veronica jest traktowany jako duchowy następca Resident Evil 2, ponieważ kontynuuje historię Claire Redfield.
Z tego, co słyszałem, Code Veronica Remake jest pod wieloma względami traktowane jako duchowy następca Resident Evil 2 oraz dalszy ciąg historii Claire.
Insider podkreślił również, że nowa wersja ma znacznie mocniej stawiać na horror niż oryginał:
Code Veronica Remake nie powinno być i nie jest grą nastawioną przede wszystkim na akcję. Produkcja rozwija elementy grozy i pod tym względem będzie znacznie bardziej przerażająca niż pierwowzór. Nadal pojawią się charakterystyczne, nieco absurdalne momenty i sekwencje akcji, ale aspekt horroru zostanie wyraźnie wzmocniony.
Wszystkie dane Capcomu pokazują, że to właśnie horror jest dla graczy najbardziej udanym, najlepiej ocenianym i najbardziej zapadającym w pamięć elementem serii. Capcom jest firmą, która bardzo mocno opiera się na analizie danych, a te jednoznacznie wskazują, że warto jeszcze mocniej rozwijać ten kierunek.
Dusk Golem ujawnił także nowe szczegóły dotyczące Resident Evil Requiem. Według jego informacji gra ma otrzymać dwa fabularne dodatki. Pierwszy skupi się na Leonie S. Kennedym i Alyssie Ashcroft, natomiast drugi pozwoli ponownie wcielić się w Chrisa Redfielda oraz Ade Wong.
