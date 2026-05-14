Następny remake Resident Evil odejdzie od rozwiązań z oryginału? Capcom chce stworzyć duchowego następcę Resident Evil 2

W sieci pojawiły się kolejne doniesienia dotyczące remake'u Resident Evil Code: Veronica. Choć Capcom wciąż nie zapowiedział projektu oficjalnie, od dłuższego czasu mówi się, że gra znajduje się w produkcji, a potwierdza to niedawny wyciek, który ujawnia również powrót studia do serii Devil May Cry. Według najnowszych przecieków jej ujawnienie może nastąpić już podczas Summer Game Fest, które odbędzie się w dniach od 5 do 8 czerwca.

Resident Evil Code: Veronica – gra będzie zawierała więcej horroru od oryginału

Za remake mają odpowiadać Kazunori Kadoi oraz Yasuhiro Anpo, czyli duet odpowiedzialny za odświeżone wersje Resident Evil 2 i Resident Evil 4. Źródła sugerują, że nowa odsłona zaoferuje półotwarty świat na wyspie Rockfort, w pełni grywalny prolog, bardziej dynamiczny system walki oraz możliwość przełączania się pomiędzy Claire Redfield i Chrisem Redfieldem w wybranych momentach historii.