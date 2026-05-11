Nie żyje aktor z Gwiezdnych wojen. Znaliśmy go z roli z Powrotu Jedi

Radosław Krajewski
2026/05/11 11:20
Aktor zmarł w wieku 82 lat.

Michael Pennington, ceniony brytyjski aktor teatralny i filmowy, zmarł w wieku 82 lat. Informację o jego śmierci potwierdził dziennik The Telegraph. Przyczyna zgonu nie została podana do publicznej wiadomości.

Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi – Michael Pennington

Dla wielu widzów Pennington pozostanie przede wszystkim Moffem Jerjerrodem z filmu Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi. W szóstej części sagi wcielił się w imperialnego oficera nadzorującego budowę drugiej Gwiazdy Śmierci. Jedna z najbardziej pamiętnych scen z jego udziałem przedstawiała moment, w którym postać została skrytykowana przez Darth Vader za opóźnienia w realizacji projektu.

Choć rola w uniwersum Star Wars przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność, Pennington przez większość swojej kariery pozostawał przede wszystkim aktorem teatralnym. Występował na deskach Royal Shakespeare Company, a później był współzałożycielem English Shakespeare Company. Zasłynął z interpretacji takich dzieł jak Hamlet oraz cyklu historycznych sztuk o angielskich monarchach, znanych jako The Henrys.

W 1989 roku wystąpił w telewizyjnej adaptacji The Wars of the Roses, opartej na dramatach William Shakespeare. Wśród jego wcześniejszych ról filmowych znalazł się także Hamlet w reżyserii Tony Richardson.

Na ekranie Pennington pojawił się również w filmie Żelazna dama, gdzie zagrał polityka Michael Foot u boku Meryl Streep. W ostatnich latach można było oglądać go w serialach Wychowane przez wilki, Endeavour, Ojciec Brown oraz Dynastia Tudorów. Wcześniej wystąpił także w filmie Powrót Sherlocka Holmesa.

Źródło:https://deadline.com/2026/05/michael-pennington-dead-star-wars-actor-1236890090/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

