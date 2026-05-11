Nie żyje aktor z Gwiezdnych wojen. Znaliśmy go z roli z Powrotu Jedi

Michael Pennington, ceniony brytyjski aktor teatralny i filmowy, zmarł w wieku 82 lat. Informację o jego śmierci potwierdził dziennik The Telegraph. Przyczyna zgonu nie została podana do publicznej wiadomości.

Gwiezdne wojny – Michael Pennington zmarł w wieku 82 lat

Dla wielu widzów Pennington pozostanie przede wszystkim Moffem Jerjerrodem z filmu Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi. W szóstej części sagi wcielił się w imperialnego oficera nadzorującego budowę drugiej Gwiazdy Śmierci. Jedna z najbardziej pamiętnych scen z jego udziałem przedstawiała moment, w którym postać została skrytykowana przez Darth Vader za opóźnienia w realizacji projektu.