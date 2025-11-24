Lucasfilm nie chce wracać do znanych bohaterów. Nowy film z Gwiezdnych wojen bez postaci z Legend

Najnowsza produkcja z Gwiezdnych wojen ma wyznaczyć serii nowy kurs, niestety bez udziału bohaterów, na których liczyli fani.

Shawn Levy, reżyser nadchodzącego filmu Star Wars: Starfighter, ujawnił kulisy rozmów z Lucasfilm i ich podejście do korzystania z postaci znanych z wcześniejszych odsłon sagi, a także bohaterów znanych z Legend. Fani są przekonani, że w filmie zobaczymy Marę Jade, a także Cade’a Skywalkera. Jednak produkcja, której akcja rozgrywa się zaledwie pięć lat po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie, powstaje z myślą o pełnym odświeżeniu filmowego uniwersum.

Star Wars: Starfighter bez postaci z Legend

Twórca opowiedział o swoich doświadczeniach w podcaście The Playlist. Jak przyznał, podczas wczesnego etapu prac zapytał Kathleen Kennedy, prezes Lucasfilm, czy nie warto byłoby sięgnąć po bohaterów znanych już fanom.