Lucasfilm nie chce wracać do znanych bohaterów. Nowy film z Gwiezdnych wojen bez postaci z Legend

Najnowsza produkcja z Gwiezdnych wojen ma wyznaczyć serii nowy kurs, niestety bez udziału bohaterów, na których liczyli fani.
Shawn Levy, reżyser nadchodzącego filmu Star Wars: Starfighter, ujawnił kulisy rozmów z Lucasfilm i ich podejście do korzystania z postaci znanych z wcześniejszych odsłon sagi, a także bohaterów znanych z Legend. Fani są przekonani, że w filmie zobaczymy Marę Jade, a także Cade’a Skywalkera.Jednak produkcja, której akcja rozgrywa się zaledwie pięć lat po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie, powstaje z myślą o pełnym odświeżeniu filmowego uniwersum.
Star Wars: Starfighter bez postaci z Legend
Twórca opowiedział o swoich doświadczeniach w podcaście The Playlist. Jak przyznał, podczas wczesnego etapu prac zapytał Kathleen Kennedy, prezes Lucasfilm, czy nie warto byłoby sięgnąć po bohaterów znanych już fanom.
Za każdym razem, gdy pytałam sama siebie, czy powinniśmy użyć postaci, która pojawiła się w innym filmie, odpowiedź brzmiała: „Widzowie już to znają”. Zróbcie coś nowego – odpowiadała Kennedy.
Levy podkreślił, że podczas pracy nad projektem nie czuł presji ze strony studia:
Nie ma żadnych nakazów ani ingerencji poza jednym stałym komunikatem. Stwórzcie coś nowego. I to jest szczera prawda.
Reżyser przyznał też, że Starfighter ma stanowić zupełnie świeży rozdział w świecie Gwiezdnych wojen:
W przeciwieństwie do Solo i Skywalker. Odrodzenie, które były kontynuacjami istniejących historii i jednocześnie dziewiątym filmem sagi, Starfighter opowiada o zupełnie nowych bohaterach i pomysłach, które Jonathan i ja stworzyliśmy wspólnie.
GramTV przedstawia:
Za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper, znany między innymi z seriali Banshee i Wojownika. Levy wrócił również pamięcią do momentu, w którym po raz pierwszy otrzymał propozycję wyreżyserowania filmu:
[Kathleen Kennedy] powiedziała: „chcę, żebyś zrobił film Star Wars”. ZapytałemL „A do czego to będzie prequel? Albo sequel? Z którą częścią to będzie powiązane?” Odpowiedź brzmiała: „to może być czymkolwiek chcesz. Wybierz scenarzystę, wybierz historię, po prostu nadaj temu klimat, który mają twoje filmy”.
W obsadzie Star Wars: Starfighter znaleźli się: Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams.
Przypomnijmy, że premiera filmu planowana jest na 28 maja 2027 roku.