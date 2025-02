Luca Guadagnino nakręci niezrealizowany film Stanleya Kubricka? Widowisko miałoby powstać dla Warner Bros.

Luca Guadagnino, reżyser filmu Challengers, potwierdził, że pracuje nad Aryan Papers – niezrealizowanym projektem Stanleya Kubricka, który miał być adaptacją książki Wartime Lies Louisa Begleya. W rozmowie z portalem Curamagazine reżyser ujawnił, że od dłuższego czasu rozwija ten projekt dla Warner Bros. i robi to za zgodą spadkobierców oraz rodziny Kubricka. Jeśli uda mu się przenieść tę historię na ekran, uzna to za jedno ze swoich największych osiągnięć.

Luca Guadagnino nakręci niezrealizowany film Stanleya Kubricka? To film wojenny

Aryan Papers to jeden z najsłynniejszych filmów, których Kubrick nigdy nie nakręcił, zaraz obok Napoleona, także rozwijanego przez lata. W latach 90. projekt znajdował się w fazie zaawansowanej przedprodukcji, a w obsadzie mieli znaleźć się Johanna ter Steege i Joseph Mazzello. Kubrick ostatecznie zrezygnował z realizacji – między innymi z powodu przytłaczającej tematyki oraz sukcesu Listy Schindlera Stevena Spielberga. Dokumenty dotyczące projektu znajdują się w Archiwum Stanleya Kubricka na University of the Arts London, a Guadagnino potwierdził, że miał do nich dostęp.