Napoleon – recenzja filmu. Cesarskie rozboje

To się zategesuje wersją reżyserską

Ostatnie dziesięciolecie w wykonaniu Ridleya Scotta to prawdziwa sinusoida. Na jeden dobry film przypada jeden słaby, a że w 2021 roku otrzymaliśmy świetny Ostatni pojedynek i kiepski Dom Gucci, nie wiadomo było, jaki los zostanie wylosowany dla Napoleona. Mając jednak w obsadzie Joaquina Phoenixa i Vanessę Kirby można było spodziewać się widowiska z kategorii tych lepszych, tym bardziej że Scott akurat w przypadku historycznych produkcji rzadko chybiał. Dodatkowo reżyser otrzymał wsparcie od Apple’a, który najlepiej wie, jak smakują Oscary, więc wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że nie ma się o co martwić. Jednak podczas seansu Napoleona rozczarowanie przychodzi bardzo szybko i nie opuszcza aż do samego końca. To mogła być nie tylko widowiskowa, ale również świetna biografia najwybitniejszego francuskiego wodza, ale Scott wyraźnie podjął złe decyzje już na etapie koncepcyjnym.