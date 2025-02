Luc Besson nakręcił dynamiczne love story przy pomocy Iphone’a. Zobacz zwiastun June & John

Variety opublikowało zwiastun najnowszego filmu Luca Bessona, June & John, który w tym tygodniu trafi na EFM Berlin Market. Produkcja ta zaskakuje nie tylko klimatem i estetyką, ale także techniką realizacji – została w całości nakręcona iPhonem podczas pandemicznego lockdownu w 2020 roku. To odważne posunięcie wpisuje się w rosnącą popularność niskobudżetowego kina autorskiego. Niedawno informowaliśmy, że tą eksperymentalną techniką nakręcono także 28 lat później.

Luc Besson nakręcił dynamiczne love story przy pomocy Iphone’a

June & John to pełna pasji opowieść o młodym mężczyźnie, którego życie zmienia się po spotkaniu charyzmatycznej i nieustraszonej kobiety. Razem wyruszają w burzliwą podróż pełną ryzyka i wielu emocji, co w połączeniu z charakterystycznym stylem Bessona zapewne nada filmowi wyjątkowy klimat. Zwiastun sugeruje, że reżyser powraca do swoich korzeni – dynamicznego montażu, intensywnych barw i narracji czerpiącej z klasycznych dzieł, takich jak Nikita, czy Piąty element. Mimo skromnego budżetu, June & John przyciągnęło uwagę dystrybutorów i ma trafić do kin wiosną 2025 roku.