Nie poznajecie? Tom Cruise w tajemniczym filmie twórcy Zjawy i Birdmana - jest pierwszy zwiastun

Ma to być komedia jakiej jeszcze świat nie widział. Szczegóły trzymane są w tajemnicy.

Po miesiącach spekulacji w końcu uchylono rąbka tajemnicy jednego z najbardziej intrygujących projektów Hollywood. Od dawna mówiło się o nowym filmie Alejandro G. Iñárritu, ale dopiero teraz do sieci trafiły pierwsze konkretne informacje. Produkcja nosi tytuł Digger i – co już oficjalne – w roli głównej występuje Tom Cruise.

Tajemniczy projekt Alejandro G. Iñárritu wreszcie odsłania karty

Digger opisywany jest jako „komedia katastroficznych rozmiarów”. Pierwszy teaser zaprezentowano przy okazji pokazów filmu Avatar: Ogień i popiół, a obecnie można go obejrzeć także online. Materiał jest bardzo oszczędny: widzimy Cruise’a jako postać o imieniu Digger Rockwell, wykonującego niejasne czynności z łopatą w ręku. To wystarczyło jednak, by rozpalić wyobraźnię widzów.