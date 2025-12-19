Nie poznajecie? Tom Cruise w tajemniczym filmie twórcy Zjawy i Birdmana - jest pierwszy zwiastun

Ma to być komedia jakiej jeszcze świat nie widział. Szczegóły trzymane są w tajemnicy.
Po miesiącach spekulacji w końcu uchylono rąbka tajemnicy jednego z najbardziej intrygujących projektów Hollywood. Od dawna mówiło się o nowym filmie Alejandro G. Iñárritu, ale dopiero teraz do sieci trafiły pierwsze konkretne informacje. Produkcja nosi tytuł Digger i – co już oficjalne – w roli głównej występuje Tom Cruise.
Tajemniczy projekt Alejandro G. Iñárritu wreszcie odsłania karty
Digger opisywany jest jako „komedia katastroficznych rozmiarów”. Pierwszy teaser zaprezentowano przy okazji pokazów filmu Avatar: Ogień i popiół, a obecnie można go obejrzeć także online. Materiał jest bardzo oszczędny: widzimy Cruise’a jako postać o imieniu Digger Rockwell, wykonującego niejasne czynności z łopatą w ręku. To wystarczyło jednak, by rozpalić wyobraźnię widzów.
Choć szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą, wiadomo, że historia ma opowiadać o wpływowej, znanej na całym świecie postaci, która ściga się z czasem, by przekonać ludzkość, że jest jej wybawcą – zanim skutki jej własnych działań doprowadzą do globalnej katastrofy. Iñárritu określił film jako „nowy rodzaj kina”, zapowiadając, że Cruise „zaskoczy świat” swoją rolą, co natychmiast wywołało spekulacje oscarowe.
Obok Cruise’a w obsadzie znaleźli się m.in. Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde i Emma D’Arcy. Zdjęcia zrealizowano na taśmie 35 mm VistaVision, a autorem zdjęć jest trzykrotny laureat Oscara Emmanuel Lubezki. Scenariusz powstał we współpracy z twórcami Birdmana, jednego z poprzednich filmów reżysera. Innym znanym filmem twórcy jest Zjawa z Leonardo DiCaprio.
Digger trafi do kin 2 października 2026 roku nakładem Warner Bros. Pictures. Niewykluczone, że wcześniej zadebiutuje na jednym z najważniejszych festiwali filmowych – w Cannes lub Wenecji.
