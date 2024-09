Szok! Kontynuacja 28 dni później została nakręcona na iPhonie 15

Jak donosi portal Wired , trzeci film z serii został nakręcony na iPhonie 15. Wbrew pozorom, twórcom nie udało się w ten sposób zaoszczędzić na produkcji. Film kosztował aż 75 milionów dolarów, co czyni go najdroższym filmem, jaki kiedykolwiek powstał przy użyciu smartfona . Boyle, który ma na swoim koncie Oscara za film Slumdog. Milioner z ulicy, współpracował ponownie ze swoim zaufanym operatorem, Anthonym Dod Mantlem.

Jakiś czas temu na jaw wyszła informacja, że Danny Boyle pracuje nad kontynuacją swego hitu – postapokaliptycznego horroru 28 dni później. Trzeci film (bo drugi nosił tytuł 28 tygodni później), miałby zostać zatytułowany 28 lat później, z racji tego, że od premiery pierwszej odsłony minęły już dekady. Teraz wyszły na jaw ciekawe informacje dotyczące realizacji filmu. Okazuje się, że firma Apple w znaczący sposób pomogła w produkcji, za sprawą wykorzystania do zdjęć jej sztandarowego gadżetu.

Zdjęcia do filmu zakończyły się w sierpniu. Co ciekawe, ekipa musiała podpisać umowy o zachowaniu poufności, aby nie ujawniać, że film został nakręcony na smartfonach. Dopiero teraz, dzięki doniesieniom Wired, wiadomo, że iPhone 15 był narzędziem użytym w produkcji. Warto wspomnieć, że 28 dni później z 2002 roku także było kręcone w innowacyjny sposób. Był to jeden z pierwszych hollywoodzkich filmów nakręconych cyfrowo, przy użyciu aparatu Canon XL-1.