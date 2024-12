Futurystyczny rap? Luc Besson i Snoop Dogg połączą siły w filmie sci-fi The Last Man

To, wydawać by się mogło, dziwne połączenie, faktycznie zaistnieje. Snoop Dogg zagra główną rolę i będzie współproducentem nowego filmu science fiction Luca Bessona zatytułowanego The Last Man. Projekt, owiany tajemnicą, jest inspirowany Planetą małp. Być może nawiązuje do utworu Snoopa Last Man Standing z 2009 roku.

Variety

Snoop Dogg w filmie science fiction

Reżyser Piątego elementu i Lucy ponownie ma sięgnąć po science fiction, bo to gatunek, w którym czuje się bardzo dobrze. Najpewniej znowu połączone zostaną elementy akcji, komedii i futurystycznych wizji. The Last Man ma nawiązywać stylistycznie do jego kultowych dzieł fantastyki postapokaliptycznej. Warto dodać, że to nie pierwsza współpraca Luca Bessona i Snoopa Dogga – panowie pracowali wcześniej razem przy animacji Artur i Minimki, gdzie Dogg użyczył głosu jednej z postaci.