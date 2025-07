Lubicie zakulisowe materiały? W takim razie zobaczcie drugą stronę streama z GeT_RiGhT’em i Monster Energy

“Behind the Stream” to nowa seria filmów na YouTube od Monster Energy, która pokazuje kulisy pracy i stylu życia streamerów.

“Behind the Stream” to nowa seria filmów dostępnych na kanale YouTube, której twórcą jest Monster Energy. W krótkich, ale angażujących odcinkach możemy zobaczyć styl życia największych streamerów gamingowych z całego świata. Sprawdźcie jak “od kuchni” wygląda praca streamera i gracza GeT_RiGhT Monster Energy poprzez “Behind the Stream” ma na celu pokazanie graczom jak wygląda życie ich ulubionych twórców z innej perspektywy. Tym razem, z tej drugiej strony ekranu, po której jest popularny streamer. Już w drugim odcinku serii filmowej “Behind the Stream” poznajemy bliżej jednego z największych GOAT’ów w historii kultowego shootera Counter-Strike: Global Offensive. Mowa tu oczywiście o GeT_RiGhT’u. “W swoim” odcinku, opwiada on o przebiegu własnej kariery profesjonalnego gracza i streamera. Warto spojrzeć na materiał choćby po to, aby przekonać się, że osiągnięcie tak wysokiego poziomu w esporcie i regularne streamowanie, to niekoniecznie jest lekka i przyjemna zabawa, jak wiele osób nadal myśli.

Jeśli jednak nie wiecie kim jest GeT_RiGhT to spieszymy z pomocą. Reprezentował on barwy Monster Energy na wielu znanych i szanowanych wydarzeniach, takich jak majory Counter-Strike, targi Dreamhack oraz Comic-Con. To jedno z najbardziej wpływowych nazwisk na scenie Counter-Strike.

GramTV przedstawia:

Odcinek z GeT_RiGhT’em jest już dostępny na oficjalnym kanale Monster Energy na platformie YouTube, ale możecie go też zobaczyć poniżej. Są to krótkie i bardzo konkretne treści, które w pigułce przedstawiają najważniejsze elementy zakulisowych akcji. Naturalnie Monster Energy będzie udostępniał tam kolejne odcinki, więc jeśli interesują was takie zakulisowe smaczki, to warto śledzić oficjalne kanały Monstera na YouTube i w mediach społecznościowych.