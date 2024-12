Relacja z Dreamhack Stockholm 2024, czyli potężne uderzenie nostalgii

Po tym, co zobaczyłem w trakcie tegorocznego Dreamhack Stockholm doszedłem do wniosku, jak bardzo brakuje mi typowego dla kafejkowych LAN Party stylu, którym Szwedzi nadal żyją po dziś dzień.

Dreamhack to impreza, o której właściwie wielu fanów esportowych emocji słyszało zapewne wielokrotnie ze względu na przeróżne turnieje – czy to za czasów, gdy królował Counter-Strike: Global Offensive, czy to gdy turnieje podczas Dreamhacków były częścią rozgrywki w ramach zawodów w Starcraft 2. O ile dzisiaj w przypadku Polski wizerunek esportu jako takiego się bardzo zmienił i można byłoby mówić o swego rodzaju upadku sceny, tak w przypadku Szwecji ten lokalny charakter oraz kilka dodatkowych elementów sprawiają, iż całość cały czas trzyma się kurczowo tego, co w przypadku tego typu wydarzeń zawsze było bardzo ważne – elementy socjalizacji, poznawania nowych graczy i przede wszystkim rywalizacja w starym, LANowym stylu.