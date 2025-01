O kulturze grania w Szwecji, czyli wywiad z Christopherem „GeT_RiGhT” Alesundem

Nie ukrywam, że kiedy ekipa Monster Energy podrzuciła pomysł na wywiad z GeT_RiGhTem, to doszedłem do wniosku, że to może być rzadka okazja na to, aby porozmawiać z jedną z legend zawodowego Counter Strike’a.

Przy okazji, że byliśmy na Dreamhacku, to wypadałoby popytać kogoś z lokalnego o to, jaki wpływ ta impreza miała na kulturę grania w Szwecji. Tak jak mogliście już przeczytać we wcześniejszym tekście – jest to wydarzenie, na które przychodzą nie tylko pojedynczy gracze czy grupy kolegów. To również miejsce spotkań rodzin, streamerów z całego świata.

Jedynym minusem tej rozmowy był fakt, że tak naprawdę z Krzyśkiem, bo tak polscy gracze nazywają Christophera Alesunda, moglibyśmy gadać długo. Głównie ze względu na fakt, iż świetnie opowiada nie tylko o swojej przygodzie z profejsonalnym graniem, ale również tematach pobocznych z nim związanymi, a czas był dosć mocno ograniczony. Nie mniej jednak mam nadzieję, że kiedyś do tej rozmowy wrócimy i jeszcze tych kilka smaczków uda się wyciągnąć.

Nie przedłużając – zapraszam na rozmowę z Christopherem „GeT_RiGhT” Alesundem!

Wywiad z Christopherem „GeT_RiGhT” Alesundem

Michał “Muradin” Grabowski

Pierwsze pytanie jest takie: jakie było pierwsze wydarzenie, na którym byłeś jako zwykły gracz, a na którym byłeś po raz pierwszy jako pro-gracz?

Christopher „GeT_RiGhT” Alesund

Kurcze, to było dość dawno temu… to znaczy jestem trochę w tej branży, ale powinienem to pamiętać. Myślę, że pierwszym prawdziwym turniejem lanowym, w którym brałem udział był event, który nazywał się Remedry w Sztokholmie. To był turniej bardzo podobny do Dreamhacka w sensie – miał tego samego ducha podobnego do starych Dreamhacków, czyli dwa monitory i wiele wiele innych rzeczy, które miałeś w jednym miejscu, w którym spałeś z innymi graczami na wielkiej hali.

To było zaskakujące, ponieważ nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego w moim życiu na tym etapie. Mogłeś spotykać się z ludźmi, grać w turniejach i coś wygrać – nie były to wielkie pieniądze, ale mogłeś wygrać podkładkę pod mysz, jakieś słuchawki czy coś podobnego i to było jednym z powodów, dla których gracze interesowali się takimi wydarzeniami, a ja sam złapałem chęci do rywalizacji z innymi. Wtedy jeszcze nie nazywaliśmy tego esportem, a był to po prostu gaming. No i wtedy królował Counter Strike na takich LANach w Szwecji. Innym powodem był fakt, że w CSa grało się drużynowo, ale koniec końców nawet będąc sam na placu boju mogłeś ugrać rundę, mieć swój „hero moment” w trakcie rozgrywki.

I właśnie w ten sposób z łatwością z amatorskiego udziału w turniejach przeszło to wszystko w poważniejsze turnieje lokalne, później międzynarodowe itp.

Michał “Muradin” Grabowski

No dobra, a pamiętasz swój pierwszy Dreamhack?

Christopher „GeT_RiGhT” Alesund

Myślę, że to było w 2004 albo 2005 roku. Nie pamiętam dokładnie, wiem tylko, że byłem wtedy bardzo młody, a to wszystko wydawało mi się jeszcze bardziej szokujące, głównie dlatego, że w tamtych czasach było na Dreamhacku jeszcze więcej ludzi. Wielka ogromna hala, gracze byli wszędzie, gdzie tylko spojrzałem, i nie była to tylko jedna hala przeznaczona na obszar LAN... była jeszcze inna hala.

Od tamtego czasu wszystko skupiało się wyłącznie na grach i graniu. Ludzie sami budowali różne konstrukcje, żeby wyróżnić swoje stanowiska. Mieli wyznaczone obszary, a potem budowali na nich coś w rodzaju wież – trochę jak kolumny głośnikowe I puszczali dziwną muzykę, dobrą muzykę, złą muzykę – wiecie, jakąkolwiek tylko mogli, a obok inni gracze robili swoje rzeczy. Znalazło się nawet miejsce na DJ-Set na wielkiej scenie, gdzie puszczano muzykę elektroniczną na cały regulator. To była właściwie jedna, wielka kilkudniowa impreza.

Spotykałeś tam ludzi, a cała atmosfera była wtedy mniej skoncentrowana na e-sporcie czy rywalizacji. Przynajmniej w tamtym okresie. To było coś oszałamiającego. Miałem wrażenie, że byłem już trochę zaznajomiony z tym światem, ale wchodząc tam, poczułem, że wszedłem na zupełnie nowy poziom, i było to dla mnie szokujące dźwięki. Byłem na takim poziomie, bo byłem dzieckiem, które interesowało się grami i graniem, i uwielbiałem spotykać ludzi. Jako dziecko byłem też bardzo nieśmiały, więc bycie tam sprawiło, że poczułem się komfortowo. Mogłem rozmawiać o grach, a inni odpowiadali mi o grach. To była dla mnie świetna okazja do nawiązywania kontaktów towarzyskich jako dziecko.

Oczywiście, mam z tym wszystkim związanych wiele różnych wspomnień – dobrych i złych, ale w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie więcej było tych dobrych. Głównie dlatego, że będąc częścią tego, jak mocny stał się Counter Strike w Szwecji granie przed Szwedzką publicznością związane było głównie z tym, że jak już graliśmy, to wielu kibiców chciało oglądać tylko nas. Jak wygrywaliśmy rundę, to wrzawa na trybunach była ogromna. Gdy ktoś nie widział tego, co działo się na scenie, to ludzie robili wszystko, aby ci mogli również widzieć co się dzieje. W pewnym momencie zaczęto również dokładać dodatkowe trybuny po to, aby pomieścić większa liczbę widzów w trakcie turniejów.

Jeszcze inną sprawą był fakt, że granie w drużynie na takiej scenie sprawiało, że zawsze udało się znaleźć tego ulubionego człowieka w zespole, z którym łączy cię coś więcej niż tylko wygrana w myśl zasady „zwycięstwo to wszystko”, ale również i pewne emocje. Nawet, jeśli byliśmy potężnym miksem przeróżnych osobowości oraz narodowości. Z kolei w przypadku fanów zawsze staraliśmy się być jak najbardziej otwarci oraz przyjaźni w stosunku do tych, którzy nam kibicowali – każde zrobione zdjęcie czy rozmowa dawały nam wiele, ponieważ uważam, że to właśnie fani sprawiali, iż byliśmy coraz lepsi w tym co robiliśmy.

Michał “Muradin” Grabowski

To w takim razie jak już jesteśmy przy profesjonalnym graniu – jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z Twojej profesjonalnej kariery?

Christopher „GeT_RiGhT” Alesund

Tak ogólnie? To może być dobry komplement w stosunku do polskich kibiców CSa… może jako dla Szwedów to dość gorzki temat do przełknięcia, ale nie ma co – powiem prawdę.

Prawda jest taka, że to było wtedy, gdy po raz pierwszy wziąłem udział w turnieju w Katowicach (słynny finał EMS One Katowice 2014, gdy ekipa Virtus.pro wygrała z Ninjas in Pyjamas w finale – przyp. red.) i zakwalifikowaliśmy się do wielkiego finału. Oczywiście wszyscy znają tę historię, przegraliśmy i tak dalej… Ale pamiętam jak wyszliśmy na scenę i popatrzyłem w górę, zobaczyłem tę wielką niekończącą się ścianę widzów przed sobą. Pomyślałem sobie: „Patrz mamo, moje marzenie za dzieciaka stało się rzeczywistością”.

Nadal mam ciarki, gdy o tym mówię, ponieważ to wspomnienie, które prawdopodobnie nigdy nie zniknie z mojej pamięci. Jasne, polscy fani byli przeciwko nam cały ten czas, ale całe to doświadczenie, które miało miejsce w tym czasie jest tak cudowne, że zostanie ze mną do końca życia. I to jest bardzo szczera prawda, bo w tamtym czasie wszystko było bardzo nowe w przypadku tej dyscypliny. W międzyczasie na większej scenie rozgrywane były zawody League of Legends oraz Starcrafta, a my graliśmy tylko finał w Spodku, a reszta zawodów odbywała się na mniejszej scenie. Nadal można było tam pomieścić sporą widownię, ale to nie było to samo, co w przypadku grania w Spodku.

Jedyną rzeczą, której bardzo żałuję to to, że w trakcie tego finału nie mieliśmy okazji pokazać nieco więcej naszych umiejętności. Wtedy byśmy mieli właściwie legendarny finał w legendarnej grze przed polską publicznością. Tym bardziej, gdy grali TaZ, Pasha, Snax, byali i Neo. Wtedy chyba jeszcze z nimi nie było Kubena w zespole, prawda?

Michał “Muradin” Grabowski

Nie nie, później dołączył do Virtusów.

Christopher „GeT_RiGhT” Alesund

No właśnie, trochę szkoda. Ale i tak to świetne wspomnienie, choć wiem że się powtarzam, to powiem Ci dlaczego – mam wrażenie, że właśnie ten finał zmienił to, jak postrzegane było CS GO i pokazał, że finał taki jak ten może konkurować z innymi, nieco popularniejszymi wtedy grami. Tym bardziej teraz, gdy tak naprawdę wszyscy rozumieją czym jest Counter Strike i jakie są jego zasady. Że nie jest skomplikowany, a bardzo prosty – pięciu na pięciu, właściwie łatwo można zrozumieć system ekwipunku, cel do wykonania.

Michał “Muradin” Grabowski

Z drugiej strony ten turniej również dla polskich fanów CSa był niesamowicie ważny, jak również dla sceny esportowej.

Christopher „GeT_RiGhT” Alesund

Dokładnie, choć nadal trzeba było sporo pracy, aby dojść do momentu, w którym Counter Strike Global Offensive będzie na tyle popularny, żeby dostać swoje własne turnieje np. Intel Extreme Masters w Kolonii. Głównie dlatego, że może wydawać się to trochę zaskakujące… ale CS globalnie pod tym względem nie był aż tak popularny. Ale jak już się udało zagrać w Kolonii, to wtedy tylko w głowie miałem: „O cholera!”. Tego nie da się opisać, to trzeba poczuć na własnej skórze i być tam na miejscu. Jest to coś może nawet poniekąd strasznego.

Michał “Muradin” Grabowski

Tak, w połączeniu z tym jakie otwarcia serwuje nam Intel Extreme Masters w trakcie turniejów, to robi to niesamowite wrażenie.

Christopher „GeT_RiGhT” Alesund

Oj tak! Jest wiele momentów z Intel Extreme Masters, które powodują ciarki na plecach zwłaszcza, gdy cały czas tematem zajmuje się Carmac (Michał Blicharz – przyp. red.) i jego przemówienia zawsze wywoływały duże poruszenie przed turniejami.

Michał “Muradin” Grabowski

Jak te, które wygłosił w 2020 roku właściwie przed samą pandemią na IEM Katowice.

Christopher „GeT_RiGhT” Alesund